Piden la renuncia de un senador estatal hispano de Florida por insultos racistas a colegas afroamericanos

MIAMI, Florida.- El senador republicano de Miami Frank Artiles está en el centro de una fuerte polémica después de que supuestamente insultara a dos compañeros afroestadounidenses en Tallahassee.

Según informó la periodista Patricia Mazzei del Miami Herald, sobre las 10:00 pm del lunes, Artiles estaba tomando unas bebidas en un club privado del Senado estatal en Tallahassee con los senadores Audrey Gibson, demócrata de Jacksonville, y Perry Thurston, también demócrata de Fort Lauderdale, cuando presuntamente profirió una retahíla de insultos para referirse a ellos.

El congresista estatal aseguró que el presidente del Senado estatal Joe Negron consiguió ascender en el poder porque "seis niggers" del caucus republicano lo habían elegido, informa Mazzei. El uso de esta palabra sumamente ofensiva para referirse a la comunidad afroestadounidense ha sido sin duda la más polémica, pese a que no fue el único insulto que pronunció.

Posteriormente Artiles les dijo a Gibson y Thurston que no pretendió sonar insultante con esa palabra.

No está claro a qué se refería Artiles con esa acusación ya que todos los congresistas negros de la cámara estatal son demócratas y ninguno de ellos apoyó a Negron para dirigir el Senado.

El incidente fue confirmado por el propio Negron, quien aseguró que otro congresista demócrata afroestadounidense, Oscar Braynon, se lo reportó.



"Los insultos no tienen cabida en el Senado", dice su presidente

"Me horrorizó oír que un senador habló a otro de una manera tan ofensiva y condenable", afirmó Negron en un comunicado en el que señaló que su prioridad era que el asunto se tratara rápidamente entre los dos senadores involucrados.

"Los insultos raciales y sexistas no tienen cabida en la conversación entre los senadores y no serán tolerados mientras yo sea presidente del Senado", agregó Negron, quien dijo que Artiles solicitó la palabra en la sesión de la cámara legislativa este miércoles para pedir disculpas formalmente a la senadora Gibson.



Racial slurs and profane, sexist insults have no place in conversation between Senators and will not be tolerated. https://t.co/HChDvdMxnx — Joe Negron (@joenegronfl) April 19, 2017

Además del insulto racista, Artiles supuestamente también se refirió a sus colegas afroestadounidenses como "fucking ashole" ("jodido pendejo"), "bitch" ("perra") y "girl" ("chica"), según la denuncia de los senadores citada por el Miami Herald.

Aparentemente Artiles ya le pidió disculpas a Gibson de manera privada. "No hay excusa por el intercambio (de palabras) que ocurrió y me he disculpado con mis colegas senadores y lamento profundamente el incidente", afirmó el senador de origen cubano en un comunicado en el que dijo que se dejó llevar por los nervios.

Piden su renuncia

Sin embargo, las excusas no parecen ser suficientes y en el Partido Demócrata de Florida ya han pedido su renuncia.



La portavoz demócrata Johanna Cervone fue una de las primeras en hacerlo alegando que sus insultos "racistas y sexistas hacia sus colegas son repugnantes, inaceptables y no tienen lugar en nuestra democracia y sociedad".



Should @FloridaGOP #StateSenator @Artiles40 RESIGN after calling a fellow AA Senator a "bitch" & dropping the "n-word"?👇🏼R/T if you agree https://t.co/5bYM4yPY5I — Fernand R. Amandi (@AmandiOnAir) April 18, 2017

En las redes sociales la noticia también generó una fuerte polémica. Mientras algunos planteaban si Artiles debería renunciar, otros, como la periodista Tia Mitchell, recordaron el episodio con el congresista republicano Ralph Arza que en 2006 se vio obligado a renunciar tras dejar mensajes obscenos y racistas a un colega en su buzón de voz.



People saying what @Artiles40 did last night is on par with Rep. Arza, who resigned. Background: https://t.co/M9ye0ReURh — Tia Mitchell (@TIAreports) April 18, 2017

Artiles nació en Los Ángeles, pero es de origen cubano y fue elegido senador en noviembre después de formar parte de la Cámara de Representantes estatal.

