Marco Rubio le da un abrazo no correspondido a Ivanka Trump... e internet se vuelve loco

A casi todos nos ha pasado alguna vez... Vas a saludar de manera enfática a alguien y, por algún motivo, el cariño no es correspondido. La cosa suele quedarse en un momento incómodo. Pero si a quien le sucede es a un senador y a quien trata de abrazar es a la hija de Donald Trump y hay una cámara delante, el resultado es una retahíla de bromas y humor asegurado en las redes sociales.

La víctima de los comentarios jocosos en esta ocasión ha sido Marco Rubio. El senador cubanoestadounidense de Florida tenía una reunión en la mañana de este martes en el Capitolio con un grupo de legisladores y asesores, entre los que se encontraba Ivanka Trump, para hablar de su propuesta de ofrecer créditos a quienes tengan hijos.



Rubio parecía contento de ver a Ivanka Trump a quien quiso saludar con un afectuoso abrazo, pero la asesora presidencial pareció no corresponderlo. La imagen inmortalizada por la corresponsal del Congreso de la agencia AP, Erica Werner, muestra a Trump con su impecable cabellera rubia y sus gafas de sol, firme con los brazos en los costados, mientras que el senador cubanoamericano la rodea con sus brazos.

La foto dio para mucho en internet. Hubo quien disfrutó analizando cada detalle de la escena....



Quien buscó similitudes en ella: "Es como si unos niños estuvieran intentando que dos maniquís de Old Navy se besen", apuntó @duoVonDagate



It's like kids were trying to make two mannequins kiss at Old Navy. — D.V. Dagrate ⭕ (@DuoVonDagrate) June 20, 2017

Y quien trató de imaginar cómo se sentiría Marco Rubio tras el abrazo fallido:



Pero al senador no le quedó otra que unirse a las bromas sobre el momento: "Acabo de salir del comité de inteligencia y (...) Twitter está explotando con un supuesto abrazo fallido. Lo estoy investigando. Informaré en breve", comenzó una serie de tuits en tono de humor.

"Creemos tener nuestras propias evidencias fotográficas no clasificadas que ofrecerán más detalles del incidente", agregó antes de publicar dos fotos del comentado saludo. Una "con las caras difuminadas por motivos de seguridad", donde se ve cómo Ivanka Trump sí que puso una mano sobre su hombro:



New photo emerges providing more insight into alleged failed hug. (Faces blurred for security purposes) pic.twitter.com/GzSLe3JD3I — Marco Rubio (@marcorubio) June 20, 2017

Y otra del final del saludo:



BREAKING NEWS: Additional photo from moments right after today's alleged failed hug provide new details to this developing story. pic.twitter.com/TFyhB2cQuM — Marco Rubio (@marcorubio) June 20, 2017

"Basado en una revisión de la evidencia y mis propios recuerdos, concluyo que ni siquiera hubo intento de abrazo", apuntó Rubio.

La otra protagonista del episodio, Ivanka Trump, le lanzó un guiño al senador en su cuenta de Twitter en el mismo tono de los tuits del cubanoestadounidense y hasta le lanzó una muestra de cariño virtual.

"Fuentes anónimas aseguran que Marco Rubio planeó el abrazo fallido. No tengo comentarios (pero ¡le hubiera abrazado de todas formas!), escribió.

