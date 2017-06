Lee, Hood y Forrest: los nombres confederados de tres calles en Hollywood, Florida, que defienden los supremacistas blancos

Llegaron portando banderas nacionalistas blancas, símbolos confederados y materiales de la campaña electoral de Donald Trump. No fue un grupo muy numeroso el de supremacistas blancos que confrontó este miércoles una protesta de residentes del sur de la Florida frente al ayuntamiento del condado de Hollywood que pide retirar los nombres de tres calles dedicadas a figuras de la Confederación, el bando perdedor en la guerra civil que defendió la bandera de la esclavitud.

Se trata de las calles que llevan los nombres del general confederado Robert E. Lee, que no tiene ningún vínculo con Hollywood; la de John Bell Hood, que también luchó para mantener la esclavitud legal en Estados Unidos y, asombrosamente, la de Nathan Bedford Forrest, un general confederado que más tarde se convirtió en el primer gran mago del Ku Klux Klan.



Al grito de "¡Trump!, ¡Trump!, ¡Trump!" y "las vidas de los blancos importan", los manifestantes del grupo declaradamente supremacista se pusieron cara a cara frente al que demanda el retiro de los polémicos nombres, entre ellos la alianza Black Lives Matter del condado de Broward.

Jasmen Rogers, vocero de dicho grupo activista afroestadounidense, explicó que intentan pedir a las autoridades de Hollywood que eliminen los símbolos que honran a las personas que luchaban para mantener la esclavitud legal.

De acuerdo con la revista New Times, al menos una de las personas que llevaba una bandera confederada blanca con una cruz negra ha sido fotografiada en el pasado con un pin neonazi.



Protestors and counter-protesters demonstrate at #Hollywood City Hall for and against 3 confederate/KKK named streets signs @nbc6 pic.twitter.com/39p3z5HpXP

— Marissa Bagg (@MarissaNBC6) June 21, 2017