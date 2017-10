Ejecutan a un hombre en Florida por el asesinato de dos personas

Michael Lambrix, un veterano con discapacidad de la armada que lleva 33 años en el corredor de la muerte, fue ejecutado en la Prisión Estatal de Florida a las 10:10 de la noche del jueves, luego de que la Corte Suprema negara un recurso para suspender la ejecución. Lambrix fue sentenciado por el asesinato de dos personas en los Everglades en 1983.

Lambrix de 57 años, mantuvo su inocencia hasta el final, por lo que varias organizaciones que rechazan la pena de muerte pidieron clemencia al gobernador Rick Scott para que lo perdone.



.@FLGovScott: Don't execute Michael Lambrix. There is too much doubt about his guilt. You can't free a man from his grave.