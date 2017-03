Congresistas de Florida le mandan a Trump la factura de lo que cuestan sus visitas a Mar-a-Lago

MIAMI, Florida.- Que Donald Trump ama West Palm Beach parece claro: de los diez fines de semana desde que fue nombrado presidente ha pasado la mitad, cinco de ellos, en Mar-a-Lago, su paraíso particular de la costa este de Florida. En la que ha denominado la "Casa Blanca de invierno", el mandatario no solo ha disfrutado del sol o ha jugado golf, sino que también ha recibido a mandatarios extranjeros, como el primer ministro japonés Shinzo Abe, y planea también recibir al presidente chino.

Pero tantas idas y venidas tienen un costo para la región y por eso la congresista demócrata de Florida Lois Frankel le pasó a Trump la cuenta de esos gastos y le pidió en una carta que reembolse ese dinero a las arcas públicas del condado de Palm Beach y la ciudad de West Palm Beach.



Near @realDonaldTrump's Mar-a-Lago, @RepLoisFrankel & West Palm Bch Mayor @jmuoio call for federal $$ to help w local costs for Trump visits pic.twitter.com/KMtFiECJDn