"Hay un pistolero activo en la primaria North Park": la llamada al 911 que alertó sobre el tiroteo de San Bernardino

El pequeño Jonathan Martínez, de 8 años, fue herido mortalmente cuando Cedric Anderson entró al salón de clases donde estaba el niño junto a otros 14 menores. La familia del niño aún no ha hecho declaraciones ante los medios y ha pedido privacidad durante su luto. Foto: Courtesy of San Bernardino City Unified School District via AP | Univision

