El atacante de la escuela en San Bernardino había amenazado a la maestra tras acusarla de infidelidad

LOS ÁNGELES, California.- La Policía de San Bernardino indicó este martes que parte de sus investigaciones se enfocan en verificar las presuntas amenazas y acusaciones de infidelidad que realizó Cedric Anderson antes de ingresar el lunes a una escuela primaria para matar a tiros a su esposa, la maestra Karen Smith, y a uno de sus alumnos de 8 años, para después quitarse la vida.

Una tercera víctima, un estudiante de 9 años, quien resultó herido tras recibir un balazo en la parte superior de su cuerpo, se recupera en un hospital, según indicaron las autoridades.

"Nos dijeron que había un alegato de infidelidad en la relación (…) Él la acusaba a ella", dijo el jefe de la Policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, en una conferencia de prensa. "Parece que él hizo esfuerzos para contactarla a ella para que regresara a su casa, pero ella se resistió", agregó.

Según la Policía, Anderson, un desempleado de 53 años, llegó el lunes por la mañana a la escuela North Park y trató de ingresar por una puerta alterna que estaba cerrada, como pudieron comprobarlo por una cámara de vigilancia. Luego, él se dirigió a la oficina principal del plantel, donde lo reconocieron como esposo de Smith y le permitieron entrar hasta el aula sin ser escoltado.

Una vez en el salón, Anderson sacó un revolver Smith & Wesson y disparó en diez ocasiones. El atacante recargó el arma en una ocasión (el revolver solo tiene capacidad para seis balas). Los tiros alcanzaron a su esposa y a Jonathan Martínez, un niño de 8 años diagnosticado con el Síndrome de Williams (un trastorno genético que causa problemas cardiovasculares y psicológicos).



La profesora falleció en la escena y Jonathan, en el hospital.

En el tiroteo resultó herido otro alumno de 9 años, que aún no ha sido identificado. El menor permanece internado en un hospital y "está en condición estable, está mejorando", señaló Burguan.

"Era un niño feliz", dijo sobre el menor fallecido el superintendente del Distrito Escolar de la Ciudad de San Bernardino, Dale Marsdean.

La familia de Jonathan había recaudado hasta este martes en la tarde más de 36,000 dólares, mucho más del doble de lo que había planeado colectar en una cuenta que abrió uno de los parientes del niño en GoFundMe para cubrir los gastos fúnebres. "No podemos agradecerles a todos lo suficiente. Apreciamos las dulces palabras de todos", escribió en la cuenta Brianna López, quien abrió el fondo.



Su pasado y una nota que dejó

La Policía confirmó que Anderson y Smith estaban casados, aunque la pareja estaba separada desde hacía unas semanas. Su relación amorosa comenzó hace cuatro años y se casaron en enero. Pero a mediados de marzo tuvieron una crisis y la maestra decidió irse de la casa que compartían.

"Los más cercanos a ella dijeron que mencionó que su comportamiento (el de Anderson) era extraño y que estaba preocupada, y que le hizo amenazas; que no eran amenazas específicas sobre dispararle", dijo el jefe policial, indicando que la profesora no les notificó sobre esto a sus superiores en la escuela. "Ella efectivamente mantenía su vida privada en privado", señaló.

La Policía identificó a Anderson como un residente de Riverside, que se encontraba desempleado. El hombre trabajó en el área de mantenimiento y trataba de abrir su propio negocio. En un momento de su vida fue miembro del Ejército (según sus familiares) y pastor en una iglesia en Las Vegas, Nevada. Era padre de tres adultos.

Anderson también tenía un pasado de incidentes relacionados con armas y violencia. Había sido arrestado en cuatro ocasiones entre 1982 a 2013 por armas, violencia doméstica y robo. En ninguno de esos casos fue convicto. Los detectives descubrieron que el arma que usó en el tiroteo fue originalmente vendida en 1979 en el estado de Michigan.



Las autoridades informaron que el lunes investigaron la vivienda de Anderson, donde encontraron una nota que si bien no era suicida mencionaba un "sentimiento de deshonra". Este mensaje hace parte de la evidencia del caso.



"Si hubiera sido encontrada fuera de este caso creo que nadie se hubiera alarmado", dijo Burguan, quien comentó que confiscaron dispositivos electrónicos de Anderson y su esposa para registrar parte de su comunicación.

La Policía también registró dos casas en Los Ángeles donde vivió el atacante, pero no encontraron nada.

Sobre Smith, las autoridades indicaron que era una maestra de educación especial que pasó la mayor parte de su carrera en la preparatoria El Cajón y que desde 2015 se unió a la plantilla docente de North Park. Tenía cuatro hijos adultos.

El superintendente Marsdean indicó que no se le impidió la entrada al plantel al atacante porque es común que los familiares de los profesores los visiten. "No sabíamos nada de la crisis en la que estaban", dijo y resaltó que los empleados en la oficina principal de la escuela no notaron un comportamiento extraño.



"No había indicaciones de que esta persona estaba exaltada", agregó el funcionario.

Directivos escolares indicaron que están ofreciendo consejería a estudiantes y familiares. La escuela North Park reabrirá hasta el próximo lunes 17 de abril.