LOS ÁNGELES, California.- La conferencia del polémico orador de ultraderecha Ben Shapiro de este jueves en la Universidad de California en Berkeley, donde en la década de 1960 nació el movimiento de la libertad de expresión, terminó con al menos nueve arrestos. El balance de las autoridades señala que no se presentaron mayores incidentes de violencia, como los que se esperaban y por los que de destinaron alrededor de 600,000 dólares para el operativo de seguridad del evento.

Ben Shapiro es un representante del movimiento de la extrema derecha Alt-Right, que impulsa ideologías vinculadas con la supremacía blanca, quien se ha destacado por un discurso considerado como racista.



La universidad solicitó el refuerzo policial anticipando protestas en contra de la presentación de este personaje en el campus, como las que ocurrieron en Cal State Los Ángeles en febrero de 2016, cuando Shapiro llevó a cabo una conferencia que terminó en enfrentamientos y miembros del movimiento Black Live Matters inrrumpieron en el lugar al considerar que era un discurso de odio.

En ese entonces la ponencia de Shapiro se tituló 'Cuando la diversidad se vuelve un problema' y señalaba que grupos como Black Lives Matter, las "microagresiones", la "diversidad", los espacios seguros y otras organizaciones de izquierda eran una amenaza a la libertad de expresión en los campus universitarios.

Con este antecedente, la universidad se preparó con un operativo de seguridad que tuvo un costo de 600,000 dólares, de acuerdo a Dan Mogulof, portavoz de UC Berkeley. Una inversión que valió la pena y les dejó con una sensación de alivio, según un vocero de la insititución educativa.

"Nuestra misión es salvaguardar a nuestra comunidad mientras se facilita la pacífica libertad de expresión", indicó la Policía de Berkeley en un comunicado. Incluso, días antes el jefe de ese departamento policial, Andrew Greenwood, logró que en el concejo se aprobara una medida para utilizar gas pimienta contra los manifestantes en caso de que fuera necesario.



"Hemos visto extremistas de la derecha y de la izquierda en nuestra ciudad. Debemos asegurar que la violencia no sea permitida", mencionó días antes el alcalde Berkeley, Jesse Arreguín, al autorizar el uso de gas pimienta para controlar las protestas.





Alrededor de 1,000 personas participaron en la protesta contra la presentación de Shapiro. De acuerdo con el reporte del departamento policial, hubo nueve arrestos que se llevaron a cabo sin mayores contratiempos. Cuatro de estos fue de personas que tenían objetos considerados armas o armas de fuego en espacios públicos.

Varias pancartas en la protesta reprochaban que UC Berkeley que permitiera la conferencia de Shapiro al considerar que se trataba de un discurso de odio.

"UC protege al fascismo, no a los estudiantes", recriminaba uno de los letreros, "Cal, gracias por proteger a simpatizantes de nazis,. Buen trabajo", se leía en otro a manera de sarcasmo.

Por su parte, en su cuenta de Twitter, Ben Shapiro culpó del alto costo de la seguridad a los 'antifa'.



Free speech isn't free. It costs over $600,000 thanks to Antifa.