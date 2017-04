La violencia vuelve a estallar en evento a favor del presidente Trump en California

LOS ÁNGELES, California.- Un violento enfrentamiento se registró este sábado cuando alrededor de 500 simpatizantes y detractores del presidente Donald Trump coincidieron en un evento en el centro de la ciudad de Berkeley, California, informó la Policía. Es el segundo encontronazo entre ambos bandos que ocurre en esa localidad en poco más de un mes.

Al menos 13 personas han sido arrestadas y se reporta sobre el decomiso de múltiples “objetos prohibidos”, incluidas navajas y palos de tamaños de bates de béisbol. No se ha reportado sobre la cantidad de heridos que dejaron estas peleas.



Here are some of the prohibited items that have already removed from the park today. https://t.co/3qx3smYwgk pic.twitter.com/A70VCxFYEu