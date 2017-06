Calor infernal: se registran temperaturas récord de más de 120 grados en California

LOS ÁNGELES, California.- Los habitantes del sur de California se preparaban este miércoles para otro día de intenso calor, luego de que el martes las temperaturas se ubicaron “entre las más altas jamás registradas” en zonas desérticas, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El termómetro marcó 124 grados Fahrenheit en Ocotillo Wells el martes, la máxima histórica en el condado de San Diego. Mientras que en la ciudad de Thermal, donde miles de inmigrantes trabajan en los campos, también se rompió un récord con 123 grados y en la turística localidad de Palm Springs se empató con 122 grados el día más caloroso en sus registros.



The heat in the desert Tuesday was historic. How so? pic.twitter.com/pHE4qDzpSs