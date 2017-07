Alertan por peligrosa ola de calor extremo y riesgo de incendios en el sur de California

Hotel Westin Bonaventure: El vestíbulo de este conocido hotel situado en el centro de Los Ángeles tiene varios lugares para sentarse y relajarse mientras se refugia del calor. Si no sufres de vértigo y no te dan miedo las grandes alturas, no te pierdas un recorrido a bordo de los famosos ascensores del hotel. 404 South Figueroa Street | Los Angeles, CA 90071 | (213) 624-1000 Foto: Westin Bonaventure Hotel | Univision

