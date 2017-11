"Un hombre malvado al que le gusta torturar", así describió el fiscal al padrastro de Gabrielito

LOS ÁNGELES, California.- La fotografía del niño Gabriel Fernández sobre la mesa donde le practicaron la autopsia –un cuerpo desnudo que revelaba lesiones de pies a cabeza– era mostrada a los miembros del jurado mientras el fiscal del caso describía al acusado de haber provocado esas heridas como "un hombre malvado al que le gusta torturar".

Eran los argumentos finales presentados este lunes en el juicio en contra de Isauro Aguirre, el hombre de 37 años acusado de asesinar y torturar a Gabrielito, quien fuera su hijastro.

El niño murió en mayo de 2013 a la edad de 8 años luego de sufrir abuso físico por tiempo prolongado y de una golpiza que lo envió al hospital con fractura de cráneo.



La madre del menor, Pearl Fernández, de 31 años, también acusada por homicidio y abuso infantil, será enjuiciada por separado. Ambos, madre y padrastro, enfrentan la pena de muerte.

En la audiencia del lunes el fiscal Jonathan Hatami insistió en que la tortura que sufrió Gabrielito era similar a la que padece un prisionero de guerra.

"¿Pueden creer que una persona en nuestra sociedad mataría intencionalmente a un niño?", preguntó el procurador. "Pues créanlo, porque pasó. Este fue un homicidio intencional por totura".

Antes su cierre de argumentos, el fiscal dijo a los miembros del jurado: "No regresen a este tribunal y ofrezcan excusas para el acusado… esto no tiene nada que ver con las drogas... esto no tiene nada que ver con problemas de salud mental".



Para Hatami, las acciones de Aguirre fueron las de un hombre que es "la viva representación del mal".

El jurado iniciará el proceso de deliberación este martes para determinar si Aguirre es culpable o inocente.



Una explosión de violencia

El abogado defensor Michael Sklar reconoció cierto grado de culpabilidad del acusado, pero recalcó que lo que hizo Isauro Aguirre fue producto de "un acto de furia seguido de una explosión de violencia".

Con ese argumento la defensa busca establecer que no se trató un crimen premeditado, con alevosía y ventaja, que son las agravantes que deben demostrarse para calificar el delito como homicidio en primer grado.

Si el jurado considera que no existen esas agravantes, Aguirre no podría ser sentenciado a pena de muerte.

Sklar dijo que la personalidad de su cliente no corresponde con el retrato de un hombre malvado que propone la Fiscalía de Los Ángeles y que Aguirre tuvo un trabajo en una casa de retiro para ancianos donde habría demostrado ser considerado, paciente y compasivo.



El cuerpo de Gabrielito presentaba golpes de pies a cabeza y quemaduras en sus genitales