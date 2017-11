ICE separa a un niño de 1 año de los brazos de su padre en la frontera y no informa sobre su salud

La madre del menor, quien se encuentra en Tijuana, estuvo angustiada por días al no saber la ubicación de su hijo Mateo. Aunque ya revelaron que está en un albergue en Texas, no se sabe la condición de salud del bebé, quien estaba muy enfermo durante la travesía con sus padres para llegar desde Centroamérica a EEUU para pedir asilo.

LOS ÁNGELES, California.- Una madre salvadoreña pasó los últimos días sumida en la angustia por no saber el paradero de su hijo Mateo, de apenas un año, quien fue separado de su padre, José Fuentes, tras solicitar asilo político en la garita de San Ysidro, California, el pasado 12 de noviembre. Este martes le dijeron que está en un albergue en Texas, pero no sabe nada sobre su salud.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no ha informado sobre la condición médica del menor, lo que más preocupa a sus familiares. El niño, según cuenta su mamá Olivia Cáceres, llegó a Estados Unidos "muy enfermo" después de una larga travesía por Centroamérica y México.



Mateo cruzó la frontera en brazos de su padre como parte de un grupo de 37 centroamericanos, adultos y niños, que se presentó ante las autoridades migratorias para pedir refugio. Según la organización proinmigrante 'Al otro lado', que los representa legalmente, al menos cinco padres fueron separados de sus hijos. No está claro si los cinco menores ahora están en Texas.

"Está muy lejos el niño, no entiendo cómo se lo llevan hasta allá", dijo a Univision Cáceres, quien se encuentra en un albergue para inmigrantes en Tijuana, México. La mujer dijo que el bebé tenía "muy dañado" el sistema digestivo y que durante diez días tuvo vómito.

"Es una violación al derecho de mi esposo de tener a su hijo y de mi hijo de estar con su papá", expresó la preocupada madre. "No he podido obtener una información verídica de mi hijo, no me la quieren dar", agregó.

A través de una grabación de audio, José Fuentes, el padre del niño, contó que trató de quedarse con su hijo cuando los procesaban en la frontera, pero al final se lo quitaron sin darle explicación. "Nosotros persistimos y seguimos con nuestros hijos en los brazos, incluso llorando. Y llegó el momento en que nos quitaron a nuestros hijos y no podíamos hacer nada", dijo el centroamericano.



Fuentes se encuentra detenido en el centro de detención para inmigrantes de Otay Mesa, localizada cerca de la frontera.

Erika Pinheiro, abogada de a organización 'Al otro lado', lo interpreta como una "política de castigo" y "un mensaje para detener a los demás que quieran pedir asilo político".

En un comunicado, ICE explicó que por seguridad tomaron la decisión de entregar al niño Mateo a la Oficina de Reubicación de Refugiados, porque su padre no llevaba documentos de identificación del pequeño, como pasaporte o acta de nacimiento. "ICE solicitó asistencia al Consulado de El Salvador para determinar la identidad del menor", indicó Lauren Mack, vocera de la agencia federal.

En un principio, la dependencia informó que el grupo de padres fue procesado por la Patrulla Fronteriza como "unidad familiar" y así los entregó a ICE.

Pero la madre del niño y la abogada Pinheiro afirman que esta versión es incorrecta, pues José Fuentes contaba con toda la documentación al llegar. "Está mintiendo porque él llevaba su partida original de nacimiento de El Salvador", aseguró y mencionó que ICE se había negado a darle información de su hijo hasta que confirme que es la madre.

La mujer dijo que no se arrepiente de haber dejado que el niño cruzara con su padre. "Fue una decisión compartida, nosotros ya no contábamos con recursos económicos para que yo siguiera con mi otro niño y la prioridad era Mateo, porque siempre se enfermaba y queríamos que estuviera en un lugar más estable", dijo Cáceres.



Ella dijo que no desistirá hasta que Mateo vuelva a los brazos de su padre. "Seguimos en la lucha, vamos a luchar hasta que estén unidos", expresó.

