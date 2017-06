Sin mediar palabra, un simpatizante de Trump apunta con su pistola a grupo proinmigrante en una ciudad santuario de California

LOS ÁNGELES, California.- Agentes del Sheriff en Cudahy, una ciudad santuario del sur de California, arrestaron este lunes a un simpatizante del presidente Donald Trump que apuntó con una pistola a un grupo de activistas proinmigrantes en una gasolinería.

En videos publicados que circulan en redes sociales se observa a Thomas Green, de 51 años y residente de Culver City, apuntando con un arma de fuego a través de la ventanilla del auto que conducía. "¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma!", alertaron algunos activistas y rodearon el vehículo. Poco después llegaron oficiales del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD), a cargo de la seguridad en ese municipio.



Green y sus detractores se encontraron alrededor de las 9:00 pm de este lunes en una estación de gasolina ubicada en la intersección de la calle Clara y la avenida Wilcox, después de coincidir en una reunión del Concilio de Cudahy.



Tras su declaración oficial como ciudad santuario en 2015, las asambleas de los ediles en Cudahy y Huntington Park han sido blanco de múltiples protestas de organizaciones antiinmigrantes.

"Nomás sacó el arma así, de repente. La enseñó porque quería balear a alguien y nosotros lo acorralamos hasta que llegó el Sheriff", contó a Univision Noticias Mato Means, quien grabó el incidente con su celular. "Él dijo que se estaba protegiendo porque su vida corría peligro, pero nosotros no buscamos la violencia", agregó el activista.

Edin Enamorado, un residente de Cudahy que también filmó el altercado, relató que pensó que el hombre jalaría el gatillo de su pistola, pero que quizás se detuvo porque muy cerca del lugar se encontraban los agentes del Sheriff. "Yo estaba en estado de shock. Luego me puse a pensar: estuve en peligro y no me asusté", comentó.



Green portaba una pistola y al menos un cargador en su cinturón durante su detención, de acuerdo a una de las fotografías capturadas por el portal LAist. Varios agentes lo rodearon empuñando sus armas hasta que lograron someterlo. Antes que él, tres personas descendieron del vehículo con cautela.

"Durante la investigación (de los agentes), se determinó que el conductor del vehículo, Thomas Green, de 51 años y de Culver City, estaba en posesión de un arma de fuego", según un comunicado del sheriff.

Posteriormente, la agencia se enteró que el detenido habría mostrado su pistola.

Green fue arrestado bajo sospecha de apuntar con un arma de fuego y luego fue puesto en libertad. Su arma fue confiscada como evidencia. El hombre le dijo al canal Fox11 que es un policía retirado y un veterano de guerra que a diario porta una pistola con autorización.

El acusado comentó que se opone a las ciudades santuario y que durante el incidente " temió por su vida".

