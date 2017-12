Ordenan la evacuación de más de 230,000 residentes de Los Ángeles y Ventura por incendios

LOS ÁNGELES, California.- Más de 230,000 residentes de los condados de Los Ángeles y Ventura se encuentran en las zonas que las autoridades ordenaron este martes evacuar debido a tres de los incendios que están fuera de control y que azotan la región, los cuales han incinerado al menos 130 viviendas a su paso y que se han extendido por más de 66,000 acres de superficie.

Los incendios denominados "Creek" y "Rye", en el norte del condado de Los Ángeles, iniciaron durante la mañana de este martes para en cuestión de horas extenderse a más de 16,000 acres y dejar en cenizas unas 30 casas.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, estimó que las órdenes de evacuación emitidas por estos dos incendios afectan a unos 150,000 residentes de las áreas de Santa Clarita, Valencia, Sylmar y Sunland.



The latest information on the #CreekFire from @LAFD, including mandatory evacuation zones, can be found at https://t.co/Qp8ZbdH72r. pic.twitter.com/lD2hJluh8K