LOS ÁNGELES, California.- Una serie de incendios, algunos de los cuales se extendían peligrosamente, calcinaban este sábado miles de acres y forzaban a evacuaciones obligatorias en distintas regiones de California, esto en medio de una ola de calor que superó los 110 grados de temperatura.

El fuego más grande se registraba entre los condados San Luis Obispo y Santa Bárbara, donde ardían unos 19,000 acres durante la tarde de este sábado, luego de duplicar su tamaño en solo unas horas. Alrededor de 1,000 bomberos habían logrado contener apenas un 10% del llamado ‘Fuego Álamo’, que ocurría cerca de la carretera 166.



#AlamoFire [update] off Hwy 166, near Twitchell Reservoir (San Luis Obispo Co) is now 19,000 acres & 10% contained. https://t.co/3KR0HM0UMK pic.twitter.com/KfA7fP27BU