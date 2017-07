Incendios en California han arrasado con superficie similar a 27,000 campos de fútbol

LOS ÁNGELES, California.- Los recientes incendios forestales que han convertido a California en un horno han arrasado con más de 68,000 acres, una superficie similar a 27,000 campos de fútbol.

De los 17 incendios que hasta este lunes seguían activos, según el último reporte del Departamento contra Incendios de California (Cal Fire), los de mayor preocupación eran los bautizados como Wall, Álamo, Whittier, Schaeffer y Garza, en los cuales los bomberos no habían podido ganarle terreno a las llamas.

Los acres afectados por incendios en lo que va de la actual temporada de incendios forestales en California ha superado por más del doble los 30,574 acres que el año pasado se registraban en el mismo periodo, de acuerdo con las estadísticas de Cal Fire.



El incendio Wall, en el condado Butte, ha destruido al menos 23 viviendas y amenazaba a otras 5,400 más en el área de Oroville, a 70 millas al norte de Sacramento.

En esa zona las llamas han arrasado con 5,600 acres y han obligado a la evacuación de 4,500 personas, por lo que el domingo el gobernador de California, Jerry Brown, declaró a ese condado en estado de emergencia.

Dos de las mayores quemazones se registraban en la costa central de California, en los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara, donde los incendios Álamo y Whittier continuaban fuera de control y arrasando entre los dos casi 40,000 acres, por lo que casi 8,000 residentes recibieron órdenes de evacuación.

Las altas temperaturas que se han registrado en el estado y la baja humedad dificultan más las labores de los bomberos.

Aunque los aproximadamente 6,000 bomberos que combatían el fuego el domingo lograron contener 3 de los 17 incendios que había activos, ese mismo día se originaron otros tres.



#GarzaFire [update] off Tar Canyon Road, near Avenal (Fresno County) is now 5,000 acres & 5% contained. pic.twitter.com/Om703tdBV7