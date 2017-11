LOS ÁNGELES, California.- La mañana de este jueves un extraño fenómeno hizo estremecer la frontera de Tijuana-San Diego que muchos residentes creyeron se trataba de un sismo al reportar el movimiento de puertas y ventanas en sus viviendas.

A través de las redes sociales otros dijeron haber escuchado un estruendo previo a la sacudida que sintieron alrededor de las 11:00 de la mañana.

Pero ni el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ni ninguna otra entidad simologica detectaron sismo alguno en el área.



Un temblor leve en Tijuana, yo no lo sentí pero si logro mover las ventanas de mi casa.

Luis Mendoza Garcilazo, sismólogo del Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), descartó que se tratara de un movimiento telúrico.

Los instrumentos de medición del CICESE, explicó, registraron una “perturbación” en una franja de Baja California, desde Playas de Tijuana hasta el valle de Mexicali.



La medición del efecto Doppler o la velocidad de propagación de la onda, según la explicación del especialista, indica que el fenómeno tuvo una duración de 8 segundos y se sintió en dimensiones similares a un sismo de 2.8 en magnitud.

Mendoza señaló que de acuerdo con los registros en los instrumentos de medición del CICESE, se trató de una “perturbación” por el cambio de presiones atmosféricas o temperaturas proveniente del océano Pacífico.

La perturbación a la que se refirió el especialista del CICESE es también considerada como onda de choque o de presión como la que se produce de manera violenta cuando un objeto viaja más rápido que la velocidad del sonido.



La onda de choque puede ser causada, en mayor o menor medida, por diversas situaciones, como alguna una explosión, el paso de un avión supersónico, la entrada a la atmósfera de un meteorito o por los cambios de temperatura y presión atmosférica, como los que ocasionan una tormenta con truenos y relámpagos.

Oficiales de Camp Pendleton, un campo de entrenamiento militar a 50 millas al norte de la frontera, indicaron que las explosiones controladas que ahí se realizan no pudieron haber tenido el impacto que fue reportado.



What’s going on in San Diego? Earthquake? Sonic Boom? Military test?