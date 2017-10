Tiempo a solas, lo que la violencia y la justicia les dejó a una madre y a un pandillero

La obra de teatro Time Alone es la producción inaugural de la Compañía de Teatro Belle Rêve de Los Ángeles, una historia sobre el aislamiento de un pandillero en una celda de castigo y la soledad de una madre aprisionada en su tristeza.

Tonya Pinkins y Alex Hernández protagonizan Time Alone.

Tonya Pinkins y Alex Hernández protagonizan Time Alone. Belle Rêve Theatre Company.

LOS ÁNGELES, California.- De las historias que Alessandro Camon conoció de cerca al tener acceso a las unidades de confinamiento solitario en la prisión estatal de Pelican Bay se deriva el drama de Time Alone, una obra teatral que busca exponer la vida en aislamiento del ser humano y que este fin de semana empezará a presentarse en un teatro de la ciudad como la producción inaugural de la recién fundada Belle Rêve Theatre Company.

Pero la trama no es sólo sobre el aislamiento del pandillero que es recluido por tiempo prolongado en ‘el hoyo’ o la unidad de confinamiento conocida como ‘SHU’ (Secure Housing Unit), sino también aborda la soledad que sufren quienes perdieron a un ser querido al ser víctima de la violencia en las calles de una ciudad como Los Ángeles.



publicidad

En ese sentido, la obra plantea que el confinamiento solitario al que es sometido un pandillero condenado por homicidio no es más dramático que la soledad que aprisiona a una madre tras perder a su hijo.

Ese dolor silencioso que sufre una madre encerrada en las cuatro paredes de un hogar que fue desolado por las balas, es lo que refleja el personaje que protagoniza la actriz Tonya Pinkins, ganadora del premio Tony por su actuación en el musical de Broadway Jellys Last Dance.

En el papel de un pandillero que es sentenciado a prisión por asesinar a un rival de la calle lo desempeña el actor hispano Alex Hernández, quien además de ser la voz de varios personajes de video juegos ha trabajado en varias series de televisión, entre ellas Hemlock Grove de Netflix, Commander in Chief de ABC y Whitout a Trace de CBS.



Time Alone: una madre, un pandillero, dos soledades que se acompañan Alex Hernández en su papel de pandillero en confinamiento solitario. Foto: Facebook/Belle Rêve Theatre Company. | Univision 0 Compartir Time Alone, del dramaturgo Alessandro Camon, nominado como escritor al premio Oscar por The Messenger. Foto: Facebook/Belle Rêve Theatre Company. | Univision 0 Compartir Tonya Pikins, ganadora del premio Tony, representa el papel de una madre cuyo hijo fue asesinado. Foto: Facebook/Belle Rêve Theatre Company. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tonya Pikins y Alex Hernández protagonizan a los personas de madre y pandillero. Foto: Facebook/Belle Rêve Theatre Company. | Univision 0 Compartir La Compañía de Teatro Belle Rêve fue fundada este año como una organización no lucrativa. Foto: Facebook/Belle Rêve Theatre Company. | Univision 0 Compartir Gabe Figueroa, gerente de producción, y Michelle Nuñez, fundadora de Belle Rêve Theatre Company y productora ejecutiva. Foto: Facebook/Belle Rêve Theatre Company. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El escenario para la obra Time Alone es montada en Los Ángeles Theatre Center (LATC). Foto: Facebook/Belle Rêve Theatre Company. | Univision 0 Compartir Time Alone se presentará del 7 al 29 de octubre. Foto: Facebook/Belle Rêve Theatre Company. | Univision 0 Compartir

Muerte y soledad



El tema de la soledad y el dolor que atraviesa el ser humano tras la pérdida de un ser querido ya había sido desarrollado por Alessandro Camon al escribir el guión de la película The Messenger, trabajo por el que fue nominado al premio Óscar como mejor libreto original.

Time Alone (tiempo a solas) nace de la continua investigación y el trabajo voluntario que Alessandro Camon realizó en el sistema de justicia juvenil y las prisiones de California, según cuenta el dramaturgo.

“Me ha interesado particularmente el aislamiento”, dice Alessandro, “pero también estoy interesado en las experiencias de los sobrevivientes de crímenes, particularmente el de las personas que han perdido a seres queridos a causa del asesinato”.



publicidad

Aclara que los personajes de Time Alone son ficticios, pero inspirados en la realidad, no muy diferentes de los personajes de la película The Messenger que trata sobre el proceso de notificación de muerte en el Ejército de los Estados Unidos.

Time Alone es la producción inaugural de Belle Rêve Theatre Company que este año fundó en Los Ángeles Michelle Núñez, quien también es productora ejecutiva de la obra teatral.

La compañía de teatro, explica la fundadora, es una organización no lucrativa que busca crear un nuevo hogar para el arte escénico en Los Ángeles, con nuevas producciones de clase mundial.

Gracias a que cuenta con el patrocinio de la Eli and Edythe Broad Foundation, la compañía de teatro tiene contemplado destinar el s20% de la venta de boletos a las comunidades más desatendidas.

Time Alone, dirigida por Bart DeLorenzo, estará presentándose del 7 al 27 de octubre en Los Ángeles Theatre Center (LATC), ubicado en el 514 de la calle Spring, en el centro de la ciudad, con funciones de jueves a sábado a las 8:00 pm, los lunes a las 7:30 pm y los domingos a las 3:00 pm y a las 5:00 pm.

Vea también: el teatro como terapia