"Aún no puedo sacar la imagen de mi cabeza": madre de los tres niños asesinados por su padre en California

LOS ÁNGELES, California. – Mai Sheng Hodges vivía en el número 44 del conjunto de apartamentos Timbers on Touchstone Place, en Sacramento, con sus tres hijos y su esposo. Según parientes y vecinos, esta era una familia feliz y las fotos en las redes sociales de la mujer así lo mostraban; sin embargo, la noche del miércoles ocurrió una tragedia: sus niños fueron asesinados por el propio padre tras una pelea.

Dos días después, la comunidad de Sacramento intenta reponerse a esta dolorosa noticia entre vigilias en honor a las vícitimas y campañas para ayudar a la joven madre, mientras las autoridades avanzan con una investigación en la que el único sospechoso es Robert Williams Hodges, el padre de familia. Entre tanto, este viernes salieron a la luz más detalles de lo sucedido.



publicidad

Las autoridades revelaron las identidades de los menores: Kelvin Hodges, de 11 años, Julie Hodges, de 9, y Lucas Hodges, un bebé de 7 meses. Además, ya hay una primera reconstrucción de los hechos a través de testigos:

Mai volvió del trabajo ese día y fue atacada por su esposo, razón por la que decidió llamar a la Policía para reportar que era víctima de violencia doméstica. En el tiempo que esperaba a los agentes, salió de su apartamento y se sentó a llorar, de acuerdo con el relato de Betty Scott, una vecina, a un medio local.

"Luego subió y fue cuando encontró a sus hijos y empezó a gritar", aseguró la mujer, residente del mismo edificio que la familia Hodges, quien agregó que escuchó toda la discusión desde su casa. De la muerte de los niños se enteró cuando las autoridades tocaron a su puerta esa misma noche.

La pareja estaba casada desde 2005, de acuerdo a la página de Facebook de la madre, quien posteaba fotos familiares en celebraciones y paseos. "Eran unos niños felices, no peleaban, no gritaban, nada... era una buena familia. No pensarías que nada estaba mal", señaló Scott.







¿Por qué lo hizo?



Aunque las autoridades al frente del caso no han revelado muchos detalles en torno al posible móvil del crimen o la secuencia de acontecimientos que llevó al triple homicidio, poco a poco se comienzan a filtrar más datos acerca del caso.

Este viernes la estación local de NBC publicó un reportaje sobre el mensaje que compartió la madre a través de Facebook, en el que expresa su profundo dolor por la pérdida de sus tres hijos y expone que su matrimonio no estuvo marcado por antecedentes de violencia doméstica.

"Por ahora quisiera un poco de silencio y privacidad mientras trato de vivir cada día sin mis preciosos y queridos niños", pidió la mujer.

En cuanto a su marido, la madre dijo desconocer qué pudo haber impulsado el terrible ataque: "Hay muchas historias que no son verdaderamente lo que pasó. Todavía no puedo sacar la imagen de mi cabeza. Para aquellos que conocen a Robbie, saben que él fue un esposo y padre amoroso y cariñoso. Nunca estuve en un matrimonio abusivo"



publicidad

Hodges presuntamente asesinó a los menores la noche del miércoles dentro del apartamento donde vivía la familia. Luego, huyó del lugar, pero fue detenido horas después y continúa bajo custodia de las autoridades del condado de Yolo.



"Él siempre había sido una persona cariñosa y amorosa, pero por cualquier razón que cruzó por su mente, su corazón para hacer esto, no puedo imaginar por qué. Me pregunto todos los días: ¿por qué?"



El sargento Roger Kinney, quien ha estado informando a los medios sobre el caso, confirmó que el hombre no tenía ningún antecedente criminal. "Nada sobresalía. No tenemos conocimiento de qué pudo haber estado pasando por su mente", dijo el oficial.

La madre cerró su mensaje pidiéndole a Dios: "por favor mantén a mis tres bebés en tu casa, donde estarán calurosos, amados y cuidados para siempre. Sé que algun dia nos volveremos a cruzar".

Aunque la mujer no se ha presentado ante los medios de comunicación, amistades y parientes de la familia han expresado su luto por la muerte de los niños y también han organizado eventos y campañas para conmemorar a los menores.

Durante una vigilia realizada el jueves en la noche en la escuela a la que asistían los niños, Mai Menzies, familiar de Hodges, dijo que "necesitamos manifestarnos alrededor de esta familia y darles el apoyo que necesitan".



publicidad

Una campaña para recolectar fondos fue creada en la página GoFundMe y hasta la noche del viernes había recogido más 23,000 dólares para los servicios fúnebres de los menores.