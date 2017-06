Un paseo a Disneyland que terminó en tragedia: arrestan al padre de 'Piqui' por asesinato de su propio hijo

LOS ÁNGELES, California.- El padre de 'Piqui', como conocían a Aramazd Andressian Jr., el niño de 5 años que desapareció hace dos meses en Pasadena, California, fue arrestado bajo sospecha de asesinato del pequeño, según informaron las autoridades.

Aramazd Andressian Sr., de 35 años, fue detenido a la 1:00 pm de este viernes en el área de Las Vegas, Nevada, y puesto tras las rejas allí con una fianza de 10 millones de dólares, aunque se espera que sea trasladado al condado de Los Ángeles.

La Policía todavía no ha revelado información sobre qué fue lo que los llevó a oficializar la captura del hombre, quien cuidaba del pequeño cuando este desapareció.

"Después de revisar toda la evidencia en este caso, los investigadores presentaron los hechos a la Fiscalía del condado de Los Ángeles y obtuvieron un expediente de asesinato contra el sospechoso", asegura el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en un comunicado.

El pasado 22 de abril la madre del pequeño reportó que su expareja no había llegado a entregar a su hijo, con quien tenían custodia compartida, y ahí comenzó la búsqueda del menor. Ese mismo día Andressian fue encontrado inconsciente en el parque Arroyo Seco, situado en la zona sur de Pasadena, y su auto estaba roceado con gasolina.



publicidad

Padre e hijo habían estado de paseo en Disneyland el día antes y según conocieron después los investigadores, ambos estuvieron después en el área de Lake Cachuma, supuestamente realizando un viaje por carretera.

El hombre tenía rasguños en los brazos y una herida en la cabeza cuando fue hallado inconsciente. Tras ser interrogado por las autoridades, solo ofreció declaraciones contradictorias y dijo haber tomado medicamento controlado que no le pertenecía. Andressian fue arrestado como sospechoso, pero fue liberado días después por falta de evidencia en su contra.



La extraña desaparición de 'Piqui' Aramazd Adressian, hijo y padre. Foto: Cortesía Sheriff de Los Ángeles. | Univision 0 Compartir Ana Estévez, madre de 'Piqui', suplica por información sobre el paradero de su hijo. Foto: AP Photo/Damian Dovarganes. | Univision 0 Compartir Detectives del Sheriff de Los Ángeles investigan el caso. Foto: AP Photo/Damian Dovarganes. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En conferencia de prensa se anunció una recompensa de $20,000 dólares. Foto: AP Photo/Damian Dovarganes. | Univision 0 Compartir Automóvil BMW 2004 gris de Aramazd padre encontrado rociado con gasolina. Foto: Cortesía Sheriff de Los Ángeles. | Univision 0 Compartir La supuesta ruta de Disneyland a Lake Cachuma. Foto: Google Maps. | Univision 0 Compartir

Desde entonces, durante los últimos dos meses investigadores de la unidad de homicidios del Departamento del Sheriff de Los Ángeles han realizado una intensa búsqueda del niño por diferentes condados del sur de Californnia: toda la zona del sur de Pasadena, desde Santa Bárbara hasta el condado de Orange, y han recorrido cientos de millas buscando pistas que les ayuden a dar con el paradero de 'Piqui'. Incluso, registraron la casa de la abuela del niño en busca de respuestas.

Sin embargo, el cuerpo del menor no ha sido encontrado o por lo menos las autoridades no han dado a conocer si es por esto que el padre fue arrestado nuevamente bajo sospecha de asesinato. De acuerdo con los detectives a cargo del caso, Andressian se ha negado a cooperar con los investigadores y contrató a un abogado para su defensa.



publicidad

La madre del pequeño, Ana Estévez, dijo en días pasados a los medios que aún no perdía la esperanza de encontrarlo con vida: "No hay palabras para describir lo devastada que estoy, a pesar de que no sé de su paradero creo que 'Piqui' está vivo, que extraña a su familia y que desesperamente quiere regresar a casa".

"La desaparición de mi hijo es mi peor pesadilla", afirmó Estévez.

La Junta de Supervisores del condado ofrece una recompensa de 20,000 dólares para quien de información que ayude a las autoridades a encontrar al niño 'Piqui', quien tiene piel blanca, mide 4 pies y 1 pulgada, pesa unas 55 libras y tiene cabello y ojos color café.

Vea también: