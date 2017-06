“No se le dispara a un padre que tiene a su hijo en brazos”: jefe de policía de Houston a sospechosos de matar a un bebé

HOUSTON, Texas. – Un bebé de 10 meses murió tras ser herido de bala y los responsables del crimen aún se encuentran prófugos.

El comandante de la policía de Houston, Arturo Acevedo, ofreció una conferencia de prensa este jueves en la que solicitó ayuda ciudadana para dar con los sospechosos, tres jóvenes de la raza negra.



“No hay nada que odiemos más los agentes del orden que tener que atender casos de muertes de niños”, dijo Acevedo.

El hecho ocurrió el pasado martes cuando la víctima se encontraba con su padre afuera del apartamento donde residen.

“El padre estaba saliendo de su apartamento con el bebé (en brazos) cuando tres sospechosos se acercaron y uno de ellos, que vestía una camiseta blanca, sacó una pistola y empezó a disparar”, dijo el sargento Mark Mark Holbrook, quien estuvo presente en la escena del crimen y recogió las primeras versiones del hecho.

En medio del pánico, el hombre corrió con su bebé hasta una gasolinera. Un testigo grabó el momento cuando el chico llegó con su hijo, lo descargó en el suelo y empezó a pedir ayuda. Una persona que estaba en el lugar llamó a una ambulancia, pero ya era tarde. El bebé fue declarado muerte en el lugar.



No hay duda de que la gente que vive en los apartamentos vio lo que ocurrió… No hay duda de que hay gente justo ahora que sabe quienes son los sospechosos y no hay duda de que vamos a hacer justicia en la muerte de este bebé”. Arturo Acevedo, jefe de la policía de Houston.