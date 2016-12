Anthony Bourdain, el chef más famoso del mundo, defiende a los indocumentados

La mañana de este jueves el afamado anfitrión de 'Anthony Bourdain: Parts Unknown' vio arder su cuenta de Twitter luego de tuitear que su terminante negativa a visitar el restaurante del chef Alessandro Borgognone (Sushi Nakazawa) en el hotel Trump de Washington, D.C., no es un boicot sino la elección de no ser condescendiente con chefs que tácitamente apoyan la deportación de la mitad de la gente con la que han trabajado en su vida.



I am not "boycotting" anything. I choose to not patronize chefs who tacitly support deporting half the people they've ever worked with.