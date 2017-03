La moda, el otro negocio (socio) de J Balvin

El reggaetonero colombiano J Balvin volvió a ponerse al frente en el mundo de la moda. Esta vez conquistó no una, si no cuatro portadas de la revista Esquire Latinoamérica.

Con la leyenda "El rey del street style", la publicación eligió a Balvin para sus portadas de abril en sus ediciones de México y América Latina. En un adelanto de la entrevista, habla de su relación con Pharrell William (una de las figuras más relevantes en el mundo de la música y de la moda) y su colaboración en el sencillo "Safari".



3/4 Escogido por el CFDA como embajador de New York Fashion Week, nadie puede negar que @jbalvin está aquí para romper paradigmas. No te lo pierdas en nuestras 4 portadas de abril. Foto: @cesarbalcazar #BalvinEnEsquire #ManAtHisBest #EsquireMX #JBalvin #TiempodeBalvin Una publicación compartida de Esquire México y Latinoamérica (@esquire_la) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 11:35 PDT

Pero sobre todo se enfoca en la pasión del colombiano por la moda -desde su presencia en los desfiles de Chanel, su colores en el pelo hasta su elección por el CFDA ( Council of Fashion Designers of America) como el primer latino embajador del NYFW.



Para la sesión de fotos realizada por el fotógrafo César Balcázar, el cantante eligió prendas clásicas y vanguardistas de los diseñadores italianos Gucci, Dolce & Gabbana, Versace y Prada.



2/4 De Medellín para el mundo: el ícono de la música y el streetwear, @Jbalvin protagoniza otra de nuestras 4 portadas de abril. Foto: @cesarbalcazar #BalvinEnEsquire #ManAtHisBest #EsquireMX #JBalvin #TiempodeBalvin Una publicación compartida de Esquire México y Latinoamérica (@esquire_la) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 10:03 PDT

4/4 Uno de los mayores representantes de la cultura urbana latinoamericana. El intérprete @jbalvin en 4 portadas distintas para el mes de abril, ¡ya en punto de venta! Foto: @cesarbalcazar #BalvinEnEsquire #ManAtHisBest #EsquireMX #JBalvin #TiempodeBalvin Una publicación compartida de Esquire México y Latinoamérica (@esquire_la) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 4:34 PDT

Ésta no es la primera vez que Balvin llama la atención por su manera de vestir y fusionar la alta costura con el street style. En los últimos meses el colombiano se ha consolidado como una figura que marca tendencia ( trendsetter) no solo por su música, si no como un ícono de estilo -incluso sorprendiendo a algunos con sus elecciones estilísticas.

En una entrevista con Univision Entretenimiento, Balvin comentó que esa pasión no es nada nueva. "No es que no me gustaran las grandes marcas, es que no me las podía comprar", nos dijo.



