Yo también fui víctima de un Harvey Weinstein

Cuando tenía 19 años tuve un profesor que se interesó mucho por mi trabajo. Me decía que era muy buena pintora (yo estudiaba artes plásticas) y que era una gran mujer. Recuerdo que un día me dijo que me imaginaba como una chica increíble y exitosa cuando tuviera treinta, y esto me emocionó, entre que no estaba acostumbrada a una relación así y que tenía un novio que parecía dedicado a minar mi autoestima, me pareció que el tipo era como esa figura paterna que nunca tuve. De verdad le tenía muchísimo aprecio, le contaba mis problemas, confiaba en su criterio.

Un día me dijo que nos fuéramos de fiesta. A mí me encanta y me encantaba irme de fiesta y las oportunidades eran pocas porque al susodicho novio no le gustaba bailar. Además, en Artes era normal irse de fiesta con los profesores, de hecho, a mi me consideraban anticuada y aburrida por no socializar. El profesor tenía una novia, su exalumna, y yo me imaginé que eso de la fiesta era en grupo. Mi novio no quiso acompañarme porque “le dio pereza”.



publicidad

El tipo estaba en bata



Cuando llegué a la casa del profesor descubrí que la salida no era en grupo. El tipo estaba en bata, oyendo Orishas y tomando shots de ron. Yo me dije a mi misma “seguro está por cambiarse, muchas veces he recibido a amigos míos en mi casa en bata, mientras me arreglo, y no tiene nada de malo”. El tipo se cambió y nos fuimos a un bar de salsa en Bogotá, en el centro, que se llama o llamaba Quiebracanto. Un clásico. En el bar, después de pedir una cerveza, el profesor me dijo “ya conozco a la Catalina del día, quiero conocer a la Catalina de la noche”. Yo era muy joven y no sabía nada de la vida, sentí un sudor frío como un asco, recorriéndome el cuerpo. Pero a la vez era tan inocente que parecía Mister Magoo. Le dije, ¡pero si somos la misma! Sin embargo, el asco no se pasó y yo dije que me había torcido un pie y me fui a mi casa donde me esperaba el novio dormido. Al día siguiente, durante una grabación de una amiga que estudiaba audiovisual en donde yo hacía de extra, me eché a llorar inexplicablemente cuando un compañero hizo un comentario sobre mi perra, que estaba un poquito enferma. Yo no pude entender que en realidad lloraba porque había estado tan cerca del acoso. Y sentía una cosa horrible: su interés por mí nada tenía que ver con mi talento. Yo era carne fresca. Eso y nada más.



publicidad

Sobra decir que luego me tiré la materia. En el examen final los jurados dijeron que mi obra estaba “desbordada” (porque el profesor, que estaba en plan de caerme, nunca hizo su trabajo de delimitar) y é le dijo a esos jurados que era por “mi temperamento”. Ya ven, soy de esas yeguas que no hacen caso. A eso siguió una depresión que duró meses, terminar con el novio bueno para nada y seguir viviendo, eso sí, dedicándome a algo que no fueran las artes plásticas. Y así terminé en el periodismo.

Nótese que hoy, 15 años después, ni siquiera me atrevo a denunciar su nombre: no tengo pruebas, quién me va a creer, tomé otro camino, qué importa. Y eso que yo soy, hoy, la feminista, la empoderada.

Pero el recuerdo volvió a mí con toda vitalidad al leer todas las historias sobre los abusos de Harvey Weinstein. Y me duele profundamente porque entiendo a todas esas mujeres que se sintieron indefensas, que callaron por vergüenza, que sintieron que si no se lo daban al man no podrían tener trabajo y las borrarían profesionalmente de la faz de la tierra. No es lo mismo, pero también, siempre es lo mismo. Ahí están esos hombres con poder, ahí estamos nosotras indefensas pero ambiciosas, pensando que es nuestra culpa precisamente por ser ambiciosas, y querer una carrera, y dejar una huella en el mundo, y realizarnos profesionalmente y más. Los hombres, en cambio no tienen que vérselas con pagar esos precios.



Crece el escándalo sexual en el que está envuelto Harvey Weinstein, poderoso productor de Hollywood Univision 0 Compartir

Rabia y culpa



Y me da mucha rabia, porque ocurre en todos los campos. Tengo historias incontables de líderes en derechos humanos que acosaron a sus pasantes de la oficina como si fuera un rito de pasaje. De periodistas que se me han insinuado. De un viejo verde amigo de un amigo de mi mamá que cuando yo tenía 14 años quiso darme “clases de teatro” y luego de decirme que había 6 emociones básicas concluyo que comenzaríamos la clase por “el beso”, porque las actrices debíamos dar “besos convincentes”.

Lo peor del cuento es que mientras más empoderada se cree uno más culpa siente. Pero ahí están, Gweneth Paltrow, Angelina Jolie, Mira Sorvino, unas viejas verracas, aspiracionales, hermosas, llenas de poder, en la misma situación que yo y tantas hemos estado tantas veces. Me duele porque sé que la mayoría de las historias se callan, y porque parece que a veces, solo por ser mujer, no te ven como una persona sino como un pedazo de carne. Me duele porque sé que el silencio se debe a que muchas no pueden hablar, por muy buenas razones, empezando por el miedo al desprestigio y al fracaso profesional. Imagínense, Bill Cosby necesito 50 testimonios de mujeres abusadas más su propia admisión de predador para que sus crímenes fueran tomados en serio.



publicidad

Quiero hacer con esta columna un pequeño pero poderoso compromiso: creerle a las mujeres que denuncian el abuso y la violencia. No puedo exigirles que hablen, pero comprometerle a creerles es una manera de ayudar a que no se queden calladas. Y así, quizás, con la fe de cada una de nosotras, se romperá el silencio cómplice de los hombres tanto agresores, como espectadores, como animadores al abuso, y podremos ser profesionales, antes que pedazos de carne ofrecidos para el mejor postor.



"Me dominó": Las actrices cuentan cómo Harvey Weinstein las acosó sexualmente Kate Beckinsale relató en Me di cuenta de que no podía recordar si me había agredido o no. (...) Le dije que no profesionalmente muchas veces a lo largo de los años, algunas terminaron con él gritándome llamándome 'coño' y amenazándome". relató en un post en su Instagram una mala experiencia con Weinstein a los 17 años: "Abrió la puerta con su bata de baño. Yo era increíblemente ingenua y joven y no me pasó por la cabeza que este hombre mayor, poco atractivo, esperara que yo tuviera algún interés sexual en él. Después de rechazar alcohol y decirle que tenía escuela por la mañana, me fui, inquieta pero ilesa. Unos años más tarde me preguntó si había intentado algo conmigo en esa primera reunión.(...) Le dije que no profesionalmente muchas veces a lo largo de los años, algunas terminaron con él gritándome llamándome 'coño' y amenazándome". Foto: Getty | Univision 0 Compartir Rose McGowan, "evitar litigios y comprar la paz". que en una entrevista a BuzzFeed en 2015 ya hizo referencia a un "depredador sexual" que campaba por Hollywood, llegó a un acuerdo legal con Weinstein en 1997 por valor de 100,000 dólares. Según The New York Times, el documento legal "no debe ser interpretado como una admisión" de Weinsten, pero tenía la intención de Foto: Getty | Univision 0 Compartir Ashley Judd contó a The New York Times que Weinstein la invitó a desayunar en un hotel de Beverly Hills. Aunque ella pensó que la reunión se celebraría en una de las zonas comunes, se encontró con que fue convocada en la suite del productor. Weinstein le preguntó si podía darle un masaje. Judd se negó. El productor ofreció entonces frotarle el hombro. Cuando la actriz volvió a negarse, Weinstein la intentó conducir a su armario para que le "ayudara a elegir la ropa" y después hacia el baño. Le ofreció que lo mirara mientras tomaba una ducha. "Dije que no de muchas maneras, muchas veces, y siempre me volvía con algo nuevo". Foto: Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mira Sorvino dijo a The New Yorker que en una habitación de hotel de Toronto en 1995 el productor la agredió: "Empezó a masajear mis hombros, lo que me hizo sentir muy incómoda, y luego intentó hacer algo más físico, perseguirme". Según relató la actriz, trató de protegerse de él, diciéndole que estaba contra su religión salir con hombres casados. Luego se marchó de la habitación. Foto: Getty | Univision 0 Compartir asaltarla en su habitación de hotel, a la que entró en compañía de la asistente de Weinstein, que enseguida los dejó solos. "Tenía una mirada lasciva. Estaba usando su poder para tener relaciones sexuales", Es grande y gordo, así que tuve que ser fuerte para resistirme. Salí de su habitación, completamente disgustada. Pero no le tenía miedo. Porque supe qué clase de hombre era todo el tiempo". La actriz francesa Léa Seydoux describió como el productor intentó, a la que entró en compañía de la asistente de Weinstein, que enseguida los dejó solos. "Tenía una mirada lasciva. Estaba usando su poder para tener relaciones sexuales", escribió un artículo en el periódico The Guardian . "Estábamos hablando en el sofá cuando de repente saltó sobre mí e intentó besarme. Tuve que defenderme.. Salí de su habitación, completamente disgustada. Pero no le tenía miedo. Porque supe qué clase de hombre era todo el tiempo". Foto: Getty | Univision 0 Compartir La modelo y actriz Cara Delevingne relató en un comunicado que, durante una reunión que tuvo con Weinstein, él alardeó de todas las mujeres con las que se había acostado en Hollywood y la invitó a su habitación. Ella accedió y cuando subió se encontró otra mujer en la estancia. El productor les propuso que se besaran (Delevingne es bisexual y también relató cómo el productor le hizo preguntas inapropiadas sobre su orientación sexual). La modelo se escabulló y dijo que tenía que marcharse, pero antes de hacerlo Weinstein trató de besarla. "Me sentí culpable como si yo hubiera hecho algo malo". Foto: Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuando Gwyneth Paltrow tenía 22 años y estaba a punto de comenzar el rodaje de la película 'Emma', Harvey Weinstein la convocó a su suite en el hotel Peninsula Beverly Hills para una reunión de trabajo. Sin embargo, el productor puso sus manos sobre ella y le insinuó que se fueran a la habitación para darse unos masajes. "Yo era una niña", dijo la actriz a The New York Times. "Estaba petrificada". Foto: Getty | Univision 0 Compartir La actriz italiana Asia Argento dijo a The New Yorker que fue invitada a la habitación de Weinstein en un hotel de la rivera francesa donde supuestamente había una fiesta. Pero Weinstein estaba solo, en albornoz y con una botella de loción. Argento aceptó a regañadientes dar un masaje al productor. Él le quitó la falda, forzó sus piernas, y le chupó el sexo, mientras la actriz le pedía repetidamente que parara. "Me aterrorizó, y él era tan grande", dijo. "No se detenía. Fue una pesadilla." En algún momento, Argento dejó de decir no y fingió placer, porque pensó que era la única manera en que el asalto terminara. Foto: Getty | Univision 0 Compartir Rosanna Arquette contó a The New Yorker que a principios de la década de los 90 Weinstein le pidió que se reuniera con él en un hotel de Los Ángeles. Cuando llegó a su habitación Arquette se encontró con el productor en albornoz: le dijo que le dolía el cuello y que necesitaba un masaje. Tomó su mano y la puso en su cuello. Cuando ella la retiró, le volvió a agarrar la mano y se la puso en el pene, que estaba a la vista y en erección. Arquette se escabulló y Weinstein le dijo que estaba cometiendo un grave error al rechazarlo. Foto: Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En declaraciones a The New York Times, la estrella de Hollywood Angelina Jolie dijo que Weinstein intentó obtener sus favores sexuales en una habitación de hotel en los años 90. "Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y, como resultado, decidí no trabajar con él de nuevo y advertí a otras cuando lo hicieron. Este comportamiento hacia las mujeres en cualquier campo, en cualquier país, es inaceptable". Foto: Getty | Univision 0 Compartir La actriz francesa Emma de Caunes contó a The New Yorker una reunión con Weinstein en la que el productor le dijo que le quería dar un guion. Cuando llegaron a su habitación de hotel, el productor se metió en el baño y reapareció desnudo y mostrando una erección. Weinstein le pidió que se echara en la cama y le dijo que otras muchas mujeres lo habían hecho antes. "Estaba petrificada", dijo la actriz. "Era como un cazador con un animal salvaje: el miedo lo excita". La actriz le dijo que se iba y Weinstein reaccionó alarmado: "No hemos hecho nada aún", le gritó. "Es como estar en una película de Disney". Foto: Getty | Univision 0 Compartir para que entre con él al baño de una habitación de hotel mientras se ducha. Gutiérrez le dice que no repetidamente, a pesar de la insistencia de Weinstein. Tras un intercambio cada vez más tenso, el productor termina dejando que se marche. Además, reconoce haberle tocado los senos contra su voluntad. "Estoy acostumbrado a eso", le dice. La revista The New Yorker hizo pública este martes una grabación filtrada por la policía de Nueva York en la que se oye al magnate de Hollywood presionando a la modelo Ambra Battilana Gutiérrez. Gutiérrez le dice que no repetidamente, a pesar de la insistencia de Weinstein. Tras un intercambio cada vez más tenso, el productor termina dejando que se marche. Además, reconoce haberle tocado los senos contra su voluntad., le dice. Foto: Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero luego pude sentir que tenía una erección. Me quedé callada, pero me bajé de la falda rápidamente. Luego me pidió que saliera con él y otras cosas que no quiero compartir, pero se suponía que si no cumplía con lo que me pedía que hiciera, no obtendría el papel que ya me habían ofrecido informalmente. Me reí en su cara porque estaba en estado de shock y muy incómoda. Me marché de la fiesta justo después de eso". La actriz Tara Subkoff ha contado a Variety cómo Weinstein la obligó a sentarse sobre su pene erecto en una fiesta. Así lo recordó: "Esa noche me ofrecieron el papel, y salí a una fiesta tras un estreno en la que Harvey Weinstein también estaba (...) Me hizo un gesto para que fuera hacia él y me agarró para sentarme en su regazo. Estaba tan sorprendida y en shock que no evitar reír porque era muy incómodo.Me quedé callada, pero me bajé de la falda rápidamente. Luego me pidió que saliera con él y otras cosas que no quiero compartir, pero se suponía que si no cumplía con lo que me pedía que hiciera, no obtendría el papel que ya me habían ofrecido informalmente. Me reí en su cara porque estaba en estado de shock y muy incómoda. Me marché de la fiesta justo después de eso". Foto: Getty | Univision 0 Compartir La periodista Lauren Sivan contó a HuffPo que Weinstein se masturbó delante de ella en un restaurante italiano de Manhattan. Primero, el productor la acorraló en el vestíbulo, donde trató de besarla. Cuando ella lo rechazó alegando que tenía novio, el productor impidió que se marchara. "Ahí es cuando él me bloqueó la salida", dijo Sivan, "Y me dijo: 'Solo quédate quieta y callada'. Sivan relató que "se quedó allí estupefacta" mientras Weinstein se sacó el miembro y empezó a masturbarse en su presencia. Foto: Getty | Univision 0 Compartir Weinstein condujo a la actriz Katherine Kendall a su apartamento en Manhattan después de una reunión. La actriz contó a The New York Times que estaba nerviosa, pero que se relajó pensando que aún era de día y también cuando vio fotos de la esposa de Weinstein en la pared. El productor fue al baño, volvió en bata y le pidió que le diera un masaje, dijo. "Todo el mundo lo hace", le argumentó. Ella lo rechazó, él salió de la habitación y regresó desnudo. "Literalmente me persiguió", contó Kendall. "No me dejaba pasar para llegar a la puerta". Foto: Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lauren O’Connor, empleada de Harvey Weinstein, escribió un informe interno en el que denunció el comportamiento inapropiado del productor, incluyendo episodios de acoso sexual. "Hay un ambiente tóxico para las mujeres en esta compañía", dijo O'Connor en el documento destinado a varios ejecutivos de la compañía que era dirigida por el productor. Foto: Getty | Univision 0 Compartir Zoë Brock, que en 1997 era una modelo de 23 años, contó en un post en su blog posterior a las acusaciones de acoso sexual que se han hecho públicas esta semana, que ella también sufrió las insinuaciones de Weinstein. Según su relato, el productor apareció desnudo en su habitación de hotel y le pidió a Brock que le hiciera un masaje. Foto: Getty | Univision 0 Compartir La actriz británica Romola Garai contó al periódico The Guardian que, como otras actrices, acudió a un "casting" en la habitación de hotel de Weinstein en Londres, donde el productor la recibió en bata. "Yo sólo tenía 18 años. Me sentí violada por ello, ha permanecido de forma muy clara en mi memoria". Foto: Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La exactriz y guionista Louisette Geiss dijo en una rueda de prensa que Weinstein se reunió con ella en su oficina durante el Festival de Cine de Sundance con el pretexto de hablar sobre un guión. El productor fue al cuarto de baño y volvió en bata de baño, antes de pedirle que siguiera hablando de la película. Se metió en el jacuzzi y le pidió que lo mirara masturbarse. Foto: Getty | Univision 0 Compartir La actriz Jessica Barth dijo a la revista The New Yorker que se reunió con Weinstein en su habitación de hotel. Cuando llegó, el productor le propuso que le diera un masaje desnudo en la cama. "Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, tomáramos champán y me quitara la ropa y me dieras un masaje?", le dijo. Barth se negó y Weinstein le contestó diciéndole que tenía que adelgazar. Foto: Getty | Univision 0 Compartir La actriz Claire Forlani contó en su cuenta de Twitter que escapó en cinco ocasiones de Weinstein. "No me pasó nada con Harvey, [y] con eso quiero decir: escapé cinco veces. Tuve dos reuniones en el hotel Península por la noche con Harvey y todo lo que recuerdo fue que me agaché, me zambullí y, finalmente, salí de allí sin que me babearan, bueno, solo un poco. Sí, se sugirió el masaje... Recuerdo que me habló de todas las actrices que se habían acostado con él y lo que había hecho por ellas". Foto: Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz francesa Judith Godrèche denunció a The New York Times que Weinstein le pidió un masaje durante una reunión en una suite de un hotel. Cuando ella se negó, el productor argumentó ante la actriz que los masajes casuales eran una costumbre estadounidense. "Lo siguiente que supe es que se estaba presionando contra mí y quitándome el suéter", contó al periódico. Godrèche se apartó y salió de la habitación. Foto: Getty | Univision 0 Compartir a pesar de que su mujer se encontraba en la habitación de al lado. "Le dije que estaba muy enamorado de mi compañero. Respondió que no le molestaba en absoluto y me ofreció que fuera su amante unos días al año. De esa forma podríamos seguir trabajando juntos. Básicamente, fue: 'Si quieres continuar en Estados Unidos, tienes ir a través de mí'", contó. "Lo que me sucedió puede que no sea ilegal, pero fue inapropiado. Muy inapropiado". La actriz francesa Florence Darel relató al diario francés Le Parisien que Weinstein le estuvo haciendo proposiciones de forma consistente durante los años 90. En una ocasión, en el Ritz de París, el productor "empezó a decirme que me encontraba muy atractiva y quería tener relaciones conmigo",. "Le dije que estaba muy enamorado de mi compañero. Respondió que no le molestaba en absoluto y me ofreció que fuera su amante unos días al año. De esa forma podríamos seguir trabajando juntos. Básicamente, fue: 'Si quieres continuar en Estados Unidos, tienes ir a través de mí'", contó. Foto: Getty | Univision 0 Compartir Heather Graham relató a Variety que Weinstein hizo un comentario sexual que la incomodó a principios de los años 2000. Así lo relató a la publicación: "Harvey Weinstein me llamó a su oficina. Había un montón de guiones en su escritorio. 'Quiero ponerte en una de mis películas', me dijo y me ofreció dejarme elegir cuál me gustaba más. Más tarde en la conversación, mencionó que tenía un acuerdo con su esposa: podía acostarse con quien quisiera cuando estaba fuera de la ciudad. Salí de la reunión sintiéndome incómoda. No había hecho una mención explícita a que, al protagonizar una de esas películas, tuviera que acostarme con él, pero el subtexto estaba allí". Foto: Getty | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Emily Nestor, que en 2014 trabajaba como asistente en la oficina de Harvey Weinstein, recibió presiones sexuales del productor. Le pidió que le tomara de la mano y ella dijo que no. Entonces, según Nestor, Weinstein dijo: "Oh, las chicas siempre dicen 'no', ya sabes, 'no, no' y luego toman una o dos cervezas y se abalanzan hacia mí". El magnate de Hollywood también alardeó de no haberse tenido que ver obligado a "hacer nada como Bill Cosby", acusado de drogar a las mujeres para forzarlas sexualmente. La reunión entre ambos "la hora más insoportable e incómoda de mi vida", según Nestor. 0 Compartir En 1984, Tomi-Ann Roberts era una joven aspirante a actriz que conoció a Weinstein en un restaurante. El productor la invitó a hacer una audición para una película: le envió guiones y le pidió que se reuniera con donde se alojaba. Cuando llegó, Weinstein estaba desnudo en la bañera. El productor le dijo que haría la audición mucho mejor si ella se sentía cómoda "desnudándose delante de él". 0 Compartir La actriz italiana Lucia Stoller, ahora conocida como Lucia Evans, contó a The New Yorker que Weinstein la forzó a tener sexo oral durante una reunión. Cuando ella trató de resistirse, Weinstein sacó el pene de sus pantalones y tiró de su cabeza. "Dije, una y otra vez: 'No quiero hacer esto, para, no'", contó a la publicación. "Traté de escaparme, pero tal vez no me esforcé lo suficiente. No quería patearlo o luchar contra él. "Es un tipo grande. Me dominó". 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en haberlo visto solo frente a la puerta masturbándose, así que rápidamente cerré la puerta y la cerré. Luego, cuando oí al servicio de habitaciones en la puerta, corrí ". La guionista y exactriz Sophia Dix relató a The Guardian un encuentro con Weinstein en su juventud en un hotel londinense. Como otras mujeres, Weinstein le pidió que subiera a su habitación con un pretexto: repasar las escenas de una película. "Antes de darme cuenta, comenzó a intentar quitarme la ropa y a acorrarlarme y seguí diciendo 'no, no, no'. Pero fue muy contundente. Me acuerdo de él tirando de mis pantalones. Dix corrió y se escondió en el baño. "Estuve allí por un tiempo, creo, se quedó muy callado. Después de un rato, recuerdo haber abierto la puerta yLuego, cuando oí al servicio de habitaciones en la puerta, corrí ". 0 Compartir La escritora y artista británica Liza Campbell relató a The Sunday Times su experiencia con Weinstein en su habitación de hotel. "Se sentó, conversó durante unos minutos y luego se excusó y abandonó la habitación por una puerta, pude ver un pequeño pasadizo que conectaba con el dormitorio y el baño. Supuse que había ido a hacer pis", dijo ella. "Pude oírlo moverse y de repente el sonido de los grifos de baño corriendo. "¿Qué dices si los dos saltamos al baño?", gritó. Pude escuchar el ruido de los zapatos y me sentí sorprendida de que la reunión se hubiera vuelto sórdida". 0 Compartir la mendicidad por un masaje, sus manos sobre mis hombros mientras trataba de retirarme... todo mientras intentaba no alienar al hombre más poderoso de Hollywood", compartió en un blog. Louise Godbold, directora de una organización educativa en California, escribió en su blog sobre un encuentro que tuvo con el productor cuando era joven: "Los detalles de los que me he enterado no me ocurrieron solamente a mí y ahora están ahí fuera (en los reportes recientes de la prensa): el tour en la oficina que se convirtió en una ocasión para atraparme en una sala de reuniones vacía,...todo mientras intentaba no alienar al hombre más poderoso de Hollywood", compartió en un blog. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dawn Dunning era una actriz novata en 2003. El ayudante de Weinstein concertó una reunión con el productor en un hotel de Manhattan. La joven se dirigió al restaurante, pero le indicaron que se encontrara con Weinstein en su suite. El hombre apareció en albornoz, detrás de una mesa repleta de papeles. Le dijo que eran contratos para sus próximas tres películas, pero ponía como condición para firmar que tuviera relaciones sexuales con él. Dunning se rió, pensando que era una broma, y el productor se lo tomó mal: "Nunca triunfarás en este negocio".

0 Compartir Laura Madden, una exempleada de Weinstein contó a The New York Times que el productor la forzó para que le hiciera masajes en hoteles de Dublín y Londres a principios de los 90. "Fue tan manipulador (...) Siempre te preguntas a ti misma: '¿Soy yo el problema?'". La mujer recordó con el periódico haberse encerrado llorando en un baño en una ocasión. 0 Compartir La actriz y comediante Sarah Ann Masse "un abrazo muy apretado y fuerte que duró un período largo de tiempo", todavía en ropa interior. "Entonces me dijo que me amaba. Me fui justo después de eso". relató a Variety un episodio que vivió con Weinstein en su casa de Connecticut en 2008, cuando el productor la entrevistó para ser cuidadora de sus hijos. El productor le abrió en ropa interior y, cuando el encuentro finalizó, en vez del apretón de manos que Masse esperaba, Weinstein le diotodavía en ropa interior. "Entonces me dijo que me amaba. Me fui justo después de eso". 0 Compartir

Sigue a Catalina Ruiz Navarro en Twitter: @Catalinapordios

- -

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.