Escándalo de acoso sexual amenaza a poderoso productor de Hollywood

Con declaraciones de la famosa actriz Ashley Judd y otras mujeres, el diario The New York Times ha desvelado supuestas acciones impropias del magnate Harvey Weinstein, dueño de las afamadas Miramax y The Weinstein Company.

Hasta el pasado jueves 5 de octubre, Harvey Weinstein, de 64 años, se ostentaba como uno de los más poderosos productores de cine estadounidenses de las últimas tres décadas, con un buen número de nominaciones al Oscar y bastantes estatuillas; junto con su hermano Bob formó una de las sociedades más reconocibles en Hollywod y New York, amén de hacer que el cine independiente pudiera competir desde los 90 con los grandes productos de estudios, no solo por el reconocimiento de la crítica sino también por la aceptación popular en taquilla.

Muchas de las figuras más reconocidas de los últimos veinte años tuvieron sus primeras oportunidades gracias a ellos, como es el caso de Matt Damon, Ben Affleck, Quentin Tarantino, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Colin Firth o Renée Zellweger.



Acoso sexual en el trabajo: conoce tus derechos avances sexuales mal recibidos, pedidos de favores sexuales y otras conductas verbales o física de naturaleza sexual, cuando estas afectan, implícita o explícitamente el trabajo de un individuo, interfieren en su rendimiento en el trabajo o crean un ambiente de intimidación, hostil u ofensivo. El acoso sexual es una forma de discriminación que viola el Título VII del Civil Rights Act de 1964 , que se aplica a patronos con 15 o más empleados. El U.S Equal Employment Opportunity Commission lo define como, cuando estas afectan, implícita o explícitamente el trabajo de un individuo, interfieren en su rendimiento en el trabajo o crean un ambiente de intimidación, hostil u ofensivo. Foto: iStock | Univision 0 Compartir Existen dos formas de acoso sexual en el trabajo: uno que hace el ambiente laboral sea hostil o intimidante; y otro en el que una decisión laboral (ascenso, asignación de trabajo o incluso el despido) depende de la sumisión de la víctima. Foto: Abbas Momani/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir En el hostigamiento sexual, la víctima no tiene que ser del sexo opuesto del ofensor, quien tampoco debe ejercer necesariamente el rol de supervisor. También puede tratarse de un compañero de trabajo, jefe de otra área o incluso alguien que no sea un empleado. Foto: Carl Court/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El acoso no tiene que ser de naturaleza sexual netamente. También incluye comentarios ofensivos sobre el género de una persona, siempre que ocurran de una forma sistemática y que genere un ambiente de trabajo hostil. Foto: Abbas Momani/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Una de cada tres mujeres ha sido víctima de acoso sexual en el ambiente de trabajo, según una encuesta realizada por la revista Cosmopolitan a sus lectoras en 2015. Sin embargo, más del 70% optó por no reportarlo. Foto: Allison Joyce/Getty Images | Univision 0 Compartir los incidentes aislados de acoso no bastan como evidencia de que exista un ambiente hostil en el trabajo, pues es necesario que exista un patrón en la conducta, establece el A menos de que el hostigamiento sexual esté relacionado con una decisión laboral, o de que la ofensa sea extremadamente severa,, pues es necesario que exista un patrón en la conducta, establece el U.S Equal Employment Opportunity Commission Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otras personas distintas a la víctima pueden reportar el hostigamiento sexual, siempre que se vean afectados por la conducta ofensiva en el ambiente de trabajo. Foto: Fred Dufour/AFP/Getty Image | Univision 0 Compartir En la mayoría de los casos, la víctima tiene hasta 180 días, desde que ocurrió el acoso, para hacer una denuncia ante la Equal Employment Opportunity Commission. No hace falta contratar a un abogado. La página web de esa entidad ofrece instrucciones. Después de eso, el ente notificará al patrono y comenzará la investigación. Foto: John Moore/Getty Images | Univision 0 Compartir Muchos se inhiben de denunciar porque temen perder su trabajo, pero debes saber que el Título VII establece que es ilegal que el patrono tome represalias contra un individuo por denunciar hostigamiento sexual en el trabajo o por participar como testigo en una investigación por discriminación. Foto: Odd Andersen/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si crees que estás siendo víctima de acoso sexual, la American American Association of University Women recomienda que primero sigas las políticas establecidas en el manual de la empresa para casos de acoso sexual (si existen). Escribe los hechos y anota los detalles: hora, lugar de cada incidente, lo que se dijo o hizo, quién vio esas acciones. También aconsejan que expliques al acosador el comportamiento que te molesta y que le pidas que se detenga. Si no te sientes cómodo para hacerlo, puedes pedir ayuda directamente a tu supervisor o al departamento de recursos humanos. Finalmente, introduce la denuncia en la Equal Employment Opportunity Commission. Foto: Toma de pantalla | Univision 0 Compartir Ante una denuncia, es posible que la Equal Employment Opportunity Commission intente alcanzar un acuerdo entre las partes, aunque también podría remitirlos a un mediador o proceder con una demanda en la corte federal si aplican ciertas condiciones. En algunos casos podría desestimar los cargos. Si esto ocurre, emitirá un documento llamado “carta de derecho a demandar”, con el cual la persona puede ir a la corte. Foto: John Moore/Getty Images | Univision 0 Compartir



Sin embargo, el jueves apareció un extenso reportaje de investigación, titulado "Harvey Weinstein pagó a acusadoras de acoso sexual por décadas", escrito por Jodi Kantor y Megan Twohey que asestó un terrible golpe al magnate cinematográfico, que además, desde 1992 había sido uno de los principales contribuyentes a las campañas presidenciales del Partido Demócrata.

En el reportaje, el Times afirmó que Weinstein había llegado a acuerdos extrajudiciales y privados con ocho mujeres (las que se sabe hasta el momento) que lo habían acusado de acoso sexual y contacto físico no consentido en múltiples ocasiones, tanto en el ámbito laboral, como en su tiempo libre.

Entre las mujeres acosadas se encuentran las actrices Ashley Judd ( 'Kiss The Girls', 'Twin Peaks') y Rose McGowan ( 'Scream', 'Charmed'). También incluye las historias de varias asistentes que fueron parte de su estudio en diversos momentos de la década pasada y un incidente ocurrido en 2015 con la modelo italiana Ambra Battilana, quien fuera "manoseada" (en sus propias palabras) por Weinstein en sus oficinas ubicadas en Tribeca.



publicidad

La hebra que dio pie a que se escribiera el reportaje, se dio a través de una entrevista concedida por Ashley Judd en octubre de 2015 al prestigiado Daily Variety, en la que la actriz había relatado un incidente ocurrido en el hotel Peninsula de Los Angeles (al parecer un escenario recurrente en los reportes de esta situación) en 1997, cuando éste, "de la nada", la había invitado a desayunar con él, aunque en el momento de publicarse la entrevista ella no había revelado su nombre, haciéndolo únicamente hasta que fue contactada por el diario The New York Times.



Acoso sexual Univision 0 Compartir

Según la actriz, el productor le aplicó lo que resultaría ser un patrón repetido antes y después: al llegar al hotel, Judd fue notificada de que Weinstein la esperaba en su suite privada y le fue dado un menú para que hiciera su orden; la actriz pidió cereal "para que la comida llegara rápido y salir lo más pronto posible de ahí."

Lo que sucedió después, relató y luego confirmó al Times, fue que Weinstein la recibió solo vestido con una bata de baño, le preguntó si quería dar o recibir un masaje o si le gustaría verlo mientras se daba una ducha. Después de varias negativas, Judd -que es una superviviente de abuso sexual infantil y activista por los derechos de los niños y las mujeres- consiguió salir ilesa del lugar. "Cuando me dijo que lo viera darse una ducha, le dije: 'Lo haré cuando gane un Oscar en una de tus películas'. Luego, cuando vi que al contradecirlo, volvía a tener control de mi realidad, salí de ahí. Y por cierto, nunca, nunca me ha ofrecido nada ese estudio. Jamás."



publicidad

Aunque este patrón se había repetido varias veces, según relata la investigación, muchas de las mujeres recibieron compensaciones económicas que fueron del orden de los 80,000 a los 150,000 dólares, tras firmar acuerdos de confidencialidad, y nunca denunciaron el acoso, temiendo una represalia por parte de Weinstein o su empresa.

Harvey Weinstein y su hermano fundaron el estudio independiente Miramax en 1979. La productora lanzó varios éxitos como 'Pulp Fiction', 'Sexo Mentiras y Video' y 'Clerks'. En 1993, Disney ofreció 80 millones de dólares por la productora, garantizando que los hermanos seguirían al frente de la compañía. El primer premio Óscar de Miramax lo obtuvo con 'El Paciente Inglés' en 1996. Luego seguirán otros filmes de prestigio y éxito popular como 'Good Will Hunting', 'Shakespeare in Love', 'Sliding Doors' y 'The Talented Mister Ripley' .

En 2005, los hermanos Weinstein anunciaron su salida de Miramax para crear The Weinstein Company, un estudio con acuerdos de distribución internacional que operaría de manera independiente. Además de incontables películas de gran formato, los Weinstein también han producido numerosos programas de televisión, como el exitoso reality 'Project Runway'.



¡El amor se les acabó rapidito! A estas parejas no les fue nada bien en el amor. Duraron menos de dos años ¡y se mandaron a volar! Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Avril Lavigne y Chad Kroeger, anunciaron que después de dos años de feliz matrimonio, se estaban separando. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir La cantante subió a sus redes sociales una fotografía del día de su boda y dio el triste anuncio a sus fanáticos. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja se casó en 2013 en una romántica boda en Cannes, Francia. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Pero se les acabó el amor súper rápido. Esta 'punk-princess' tendrá que seguir en busca del amor. Lo peor es que Avril apenas se está recuperando de la terrible enfermedad de Lyme, la cual la aquejó hace unos meses. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Para la intérprete de 'Complicated' este es su segundo divorcio. De 2006 a 2009 estuvo casada con Deryck Whibley, integrante de la banda Sum 41. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jennifer Lopez es experta en matrimonios rápidos. ¿Recuerdas cuando se casó con Ojani Noa? Ella lo conoció en un restaurante, donde él trabajaba como camarero. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Ojani fue su primer esposo, pero fue muy fugaz. Se casaron el 22 de febrero de 1997 y en enero de 1998 ya estaban en plena separación. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Terminaron muy mal y se dice que él tiene en su poder unos videos íntimos de 'La Diva del Bronx'. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ese hecho ha atormentado a Jenni por años y a toda costa ha tratado de impedir que los videos salgan a la luz. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Después corrió a los brazos de Cris Judd, uno de sus bailarines.Y para sorpresa de todos, ¡se casaron! Aunque sólo se conocían de unos meses. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir El matrimonio les duró menos de un año. Se casaron en septiembre de 2001, y para junio de 2002 ya estaban en trámites de divorcio. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La prensa británica reportó que la cantante le pagó a Chris de $14 millones de dólares por su divorcio. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision.com 0 Compartir Otra que ama las emociones rápidas y fuertes es Britney Spears. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Durante una noche de copas en Las Vegas en 2004, 'La Princesa del Pop' sorprendió a todos cuando se casó con uno de sus mejores amigos de la infancia. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Brit' estaba tan tomada que no recuerda mucho. El afortunado 'esposo' se llamaba Jason Alexander y duró casado con 'Brit' cerca de 55 horas. Foto: The Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Horas después, con una tremenda resaca, el escándalo público y la tensión de sus representantes, Britney y su 'marido' solicitaron la anulación de su matrimonio exprés. Foto: Grosby Group/Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir La cantante Katy Perry ha dejado claro que lo suyo no es el amor. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Katy Perry y Russell Brand se casaron en octubre de 2010 en la India. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Pero después de 14 meses de matrimonio, la pareja de divorció. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Acabaron muy mal, pues se rumora que él le puso los cuernos a ella y que además le pidió el divorcio a través de un mensaje de texto. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para Katy, superar su divorcio no fue nada fácil, pero logró salir adelante. En un programa británico de tv, contó que dejó de tomar alcohol por tres meses, se rodeó de sus mejores amigos y empezó a rezar y meditar. 0 Compartir Otra de esas uniones rápidas fue la de Michael Jackson y Lisa Marie Presley en 1994. Veinte días antes de su boda, Lisa había firmado los papeles del divorcio con su ex esposo Danny Keough. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Según varios medios, Lisa y Michael se casaron en secreto y se dijo que era todo un montaje de publicidad para limpiar la imagen del cantante, pues por esas mismas fechas lo estaban acusado de haber abusado de un menor de 13 años. Foto: Grosby Group | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja confirmó su enlace a través de un comunicado que Lisa publicó: "Mi nombre de casada es señora Lisa Marie Presley-Jackson. Mi boda con Michael Jackson tuvo lugar en una ceremonia secreta fuera de Estados Unidos hace 11 semanas". Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir En el comunicado, Presley aseguraba: "Estoy muy enamorada de Michael, dedicaré mi vida a ser su esposa. Le entiendo y le apoyo, ambos tenemos la ilusión de crear una familia y vivir juntos una vida feliz y saludable". Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Dos años después de su enlace, la pareja se divorció. La hija de Elvis confesó a Oprah en una entrevista que jamás entendió su matrimonio con 'El Rey del Pop'. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir



En principio Weinstein emitió un comunicado en el que se disculpaba."Entiendo que la manera en que me comporté con algunas colegas en el pasado les causó mucho dolor, y sinceramente pido disculpas por ello. Aunque estoy tratando de ser mejor, sé que tengo un largo camino por delante. Estoy tratando con terapeutas y planeo tomar licencia de mi compañía y lidiar con este tema", firmó el también ganador de un Oscar por 'Chicago' en 2003 y casado desde 2007 con la diseñadora británica de modas Georgina Chapman, por quien Weinstein abandonó a su primera esposa por más de 20 años, Eve Chilton.

Weinstein después anunció que denunciaría al diario neoyorquino porque su historia era "difamatoria", aunque sta amenaza queda en entredicho, ya que el pasado viernes 6 de octubre, la tercera parte del consejo de The Winstein Company (compuesto únicamente por hombres) renunció a su cargo y el propio Weinstein solicitó licencia indefinida de su puesto, mientras que Bob Weinstein, dos años menor que su hermano, ha solicitado que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre los alegatos y su validez.



publicidad

Aunque el Times señala que los acosos sexuales y laborales de Weinstein eran un secreto a voces, también puntualiza que se habían mantenido en un silencio tácito por parte de los medios especializados en entretenimiento por varios años, debido a los vínculos amistosos y laborales de numerosos miembros de la prensa con Weinstein y su empresa. Después del escándalo del comediante Bill Cosby, cada vez son más los casos de acoso sexual que salen a la luz en Hollywood, aunque sea un mal momento para la compañía, ya que desde 2013 no han tenido un filme que sea redituable y han tenido que reducir sus gastos.

Esta es la historia de cómo en 48 horas un emporio de entretenimiento pero con problemas económicos, fue sacudido por el poder de la prensa escrita, en este caso, dos reporteras del The New York Times y el poderoso testimonio de una actriz feminista.