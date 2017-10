Ultimátum de Julián Gil a Marjorie de Sousa para que retire su denuncia por violencia y haga la prueba de ADN

Marjorie de Sousa tiene una semana para retirar la denuncia por violencia intrafamiliar que sometió ante las autoridades mexicanas en contra de Julián Gil, con quien procreó a su único hijo, Matías Gregorio, al que también tiene que someter a una prueba de ADN. En caso de que la actriz venezolana no lo haga, se expone a enfrentar un juicio que podría extenderse durante años, con reclamos civiles y penales también.

La información trascendió este jueves, en horas de la tarde, durante una conferencia de prensa que ofreció el actor argentino Julián Gil, junto al equipo de abogados que lo representa en los casos a civil y penal que lo enfrentan a De Sousa en los tribunales mexicanos.



Eduardo Amerena, quien representa al actor en el caso penal, informó que este miércoles se reunieron los representantes legales de ambos actores junto a una fiscal de la división de Asuntos de lo Familiar para discutir posibles puntos de entendimiento en el proceso que comenzó por la manutención y derechos de visita al bebé Matías Gregorio y que hace tres semanas se complicó con la presentación de nuevas demandas contra el galán argentino de 47 años.

En la mesa de negociación, alegaron que los abogados de Marjorie de Sousa propusieron que si Julián Gil desistía de exigir la prueba de paternidad, ellos desactivarían la querella por violencia.

Contrario a lo que reportaron algunos medios de comunicación, Amerena consignó que de la reunión salieron sin un acuerdo. Los representantes de Julián Gil se levantaron de la mesa con un ultimátum "de buena fe. Si no hay un giro en el asunto ya, nosotros vamos a iniciar una ofensiva que va a durar años y que será en materia tanto civil, por el daño moral al que ha sido sujeto y lastimado Julián, como delitos que también nosotros tenemos detectados por parte de la señora De Sousa y la gente que está alrededor de ella".



"Al rescate de Matías"

El equipo de defensa de Julián Gil exigió que los abogados de Marjorie de Sousa retiren la denuncia de violencia que presentaron contra el actor, porque, a su juicio, no se sustenta. En la conferencia de prensa trascendieron los tres argumentos que incluyó la actriz en su querella y que resumieron así:

- Que al final de la relación con Julián Gil, hubo un enfriamiento en el trato hacia ella.

- Que sintió como acto de violencia que Julián acudiera a los tribunales para pedir una prueba de paternidad.

- Que hay una conducta de control de los medios de comunicación para dañar la imagen de la señora.

De acuerdo con Amerena, "presionar, aduciendo que por ser mujer y que te lastima una demanda hay violencia (...) y utllizar a la Procuradoría de la Ciudad de México como instrumento para llegar a un acuerdo, no solo es desleal sino que es injusto con las demás personas" que sí necesitarían auxilio de las autoridades.

Los abogados de Julián Gil entienden que los representantes legales de Marjorie de Sousa salieron de la reunión del miércoles dispuestos a convencer a su clienta de que es necesario llegar a un acuerdo, por el bienestar del menor. Sin embargo, Amerena advirtió que si la próxima semana, el viernes, no se ha retirado la denuncia de violencia contra Julián Gil y no se concreta cómo se realizará la prueba de paternidad, entonces "no es amenaza, es promesa" que darán inicio a un proceso en el que no descartan "emprender una casi imposible batalla del rescate de Matías".



Amerena advirtió que "hay cosas que sí la ley castiga. Presionar, condicionar y el secuestro de facto de un bebé indefenso que no sabe si quiera cómo se llama su papá eso sí es un delito y deja secuelas para siempre".



Por otro lado, Julián Gil reiteró que nunca ha tenido dudas de que Matías es su hijo, pero el abogado Amerena juró que la prueba de ADN "por la mala o por la peor, se va a dar". Su importancia, explicó, es que ante tantas publicaciones que siembran dudas, "lo menos que le deben estos dos papás a su hijo es ofrecerle la certeza de su origen ahora y no cuando esté adolescente". El actor propone que el documento sea custodiado en una caja fuerte, para proteger al menor.

La salud del bebé y la pensión

Aunque los abogados de Marjorie de Sousa han insistido en que nunca le han exigido una cantidad específica de pensión a Julián Gil, este jueves el abogado del actor en el caso civil, Rodrigo Carmona, mencionó que la cifra actual, que son 50,000 pesos (equivalentes a 2,670 dólares) todavía sigue siendo "muy excesiva para una niño de ocho meses de edad, que no va ni a la escuela". Por esa razón, confirmó que sigue exigiendo una reducción de la aportación.



El abogado Carmona aprovechó para desmentir que Julián Gil no esté al día con la manutención y apuntó que la mayor evidencia es que no existe una multa por incumplimiento contra la empresa para la cual trabaja el actor.

En cuanto a la convivencia de papá con Matías, Carmona explicó que el pediatra rindió un informe al tribunal en el cual estipuló que se trata de un niño "sano. Tiene reflujo, pero es una cuestión común en la mayoría de los menores de esa edad". Un perito, por su parte, recomendó que el bebé no fuese separado de su madre.

Julián Gil, por su parte, admitió que se ha estado informando sobre las condiciones de Matías Gregorio a través de internet. Dijo que no conoce muy bien lo que es el espasmo de sollozo, pero que encuentra raro "que el niño se quede sin aire tres minutos. No soy médico, ni soy doctor, ni especialista. pero sí me parece fuera de contexto".