Todo lo que Marjorie de Sousa tiene que decir de su pleito con Julián Gil

Un día después de que corriera como pólvora información que le imputaba querer preso a su expareja y padre de su único hijo, Julián Gil, la actriz venezolana Marjorie de Sousa rompió el silencio sobre el caso judicial que los enfrenta a ambos en México.

De Sousa, que en enero 27 de este año dio a luz a su primer hijo, Matías Gregorio, está hasta la coronilla del pleito que ha sostenido durante casi seis meses con el papá del menor, el actor y empresario argentino Julián Gil. "No puede ser posible que se pueda publicar cualquier cantidad de mentiras", soltó con efusividad a los periodistas que la increparon a las afueras del Centro de Convivencia donde el galán de 47 años sostenía un encuentro de una hora con su bebé.



La actriz venezolana confesó que su "pecado", en todo este asunto, ha sido mantenerse en silencio y alejada de la controversia. Negó que hubiese pedido la cárcel para Julián Gil e insistió en que está cansada de las mentiras y faltas de respeto por parte de "el señor", como ahora se refiere al que fuese el amor de su vida y con quien tenía planes de boda este año. Admitió que existen dos denuncias contra el padre de su hijo, pero no una orden de aprehensión como se dio a entender este jueves, a través de las redes sociales del actor.



Como no hacía desde abril, cuando ofreció las pocas entrevistas sobre su situación personal, Marjorie de Sousa consignó sus verdades con firmeza y reiteró que confía en la justicia divina y terrenal. "No estoy desesperada", confesó, "lo que siento es mucha tristeza porque lamentablemente está involucrado mi bebé".

Si en sus manos estuviera, ya hubiese arreglado las cosas con Julián Gil, fuera de los tribunales. "Es una estupidez todo esto, no tiene sentido tanto lío, tanto escándalo", declaró.

"A mí, el señor no me mantiene"

Entre las mentiras que a Marjorie de Sousa le interesa poner fin está el rumor de que ella busca lucrarse con la pensión que él tiene que pagarle a Matías Gregorio, la cual le daría para vivir cómodamente.



Intentando mantener la compostura, De Sousa lamentó que se le "ha juzgado, se me ha señalado con cifras (que exige 200,000 pesos mensuales), con cualquier cantidad de cosas que no son ciertas". Aprovechó para señalar que Julián Gil ha faltado en varias ocasiones a las citas para ver a su hijo. "La persona (Gil) no se presenta cuando le corresponde. Cuántas veces me han visto llegar con mi hijo (preguntó a los periodistas) y él no ha llegado porque tiene que estar en Puerto Rico, tiene la película... y yo también necesito trabajar. A mí el señor no me mantiene, como lo ha intentado hacer ver", declaró molesta.

La intérprete de Sofía Ripoll en la telenovela 'Hasta el fin del mundo' aseguró que han sido muy pocas las veces que ella no ha podido acudir al tribunal y explicó que el juez tiene conocimiento de que si ella no está, es su madre, Gloria Rivas, quien está autorizada a llevar a Matías Gregorio junto a la enfermera al Centro de Conviviencia. "Las visitas no son para mi, yo no puedo entrar", aclaró.

De Sousa no ve la hora en que todo se resuelva "por la salud mental de mi hijo. Sí le afecta, se pone nervioso cada vez que nos toca venir acá. No está bonito vivir en este lío".



Matías, el hijo de Julián Gil, está muy cambiado y tenemos su última foto juntos A Matías Gil Sousa lo hemos visto desde que estaba en el vientre de su mamá, Marjorie de Sousa. Con ocho meses recién cumplidos, Matías Gil Sousa se encontró con su papá en los Juzgados de lo Familiar, en Ciudad de México. Y desde que sus ojos azules vieron la luz del sol, a Matías lo recibieron las cámaras. Esta imagen corresponde a un video que Julián Gil publicó en su cuenta de Instagram, donde dijo: "me sorprende que Marjorie señale que no estuve con ella en el momento del nacimiento de nuestro hijo y que supuestamente no le di ningún tipo de apoyo, siendo que en la realidad tuve la bendición de ser la persona que cargó por primera vez a nuestro hijo y fui yo quien lo puso en los brazos de su madre. El vídeo habla por sí solo". Esta fue una de las primeras fotos que le tomaron al salir del hospital. Ya no es más el bebé que recordábamos y al que le seguíamos la pista en su extinto perfil de Instagram. Esta visita se dio semanas después de que Julián Gil pidiera la nulidad de paternidad.

Matías Gil de Sousa cumplió ocho meses de nacido el 27 de septiembre.

Éste es un juicio paralelo a las dos demandas interpuestas entre sí por los actores y que tiene como objetivo inicial, realizar una prueba de ADN al hijo de ambos, con la finalidad de determinar si Julián Gil es el padre de Matías y si, por lo tanto, está obligado a proveerlo de manutención.

Julián ha declarado a los medios que la intención de la demanda es aclarar las dudas que se han sembrado al respecto, sobre si es él o no el papá biológico de Matías Gregorio Gil de Sousa, el nombre con el que quedó registrado y se asienta en su Acta de Nacimiento, ante el Registro Civil de la Ciudad de México. Matías aparentemente con su hermana, Nicole Gil. En el pasado, tanto Marjorie de Sousa como Julián Gil sólo habían publicado fotos de las manos o los pies de Matías por un contrato de exclusividad. Esta es una de las fotografías que publicaron cuando Matías acababa de nacer. Julián está muy emocionado con su hijo, desde hace tiempo tenía la ilusión de volver a convertirse en padre: "Enamorado", escribió en esta foto que publicó en Facebook, donde se ve la rubia cabellera del pequeño. Julián Gil y Marjorie de Sousa parecían estar muy enamorados el día que nació su hijo, pero su relación terminaría algunas semanas después. Matías Gregorio Gil de Sousa nació el pasado 27 de enero en un hospital de la Ciudad de México. Los actores compartieron en las redes sociales la noticia con una tierna foto: "Nos portamos bien 🙌🏻 para q Dios nos regalara la oportunidad de tenerte en nuestras vidas 😍 gracias, gracias, gracias 🙌🏻🙏🏻❤️🍼te amamos @matiasgildesousa #papáymamá #nuestroregalo", escribió en Instagram la guapa venezolana. Hasta en el último momento del embarazo, Julián y Marjorie disfrutaron la etapa con divertidas fotos y videos. La pareja había retrasado la fecha de su boda para disfrutar el crecimiento de su hijo. Marjorie de Sousa no dejó de presumir su pancita ni en el último minuto de su embarazo. Julián Gil también estaba contando los días para tener entre sus brazos a Matías, siempre estuvo muy comprometido con la etapa de embarazo de Marjorie, hasta le tomó fotos para capturar cada momento. Marjorie de Sousa embarazada de Matías. La pareja se comprometió durante el embarazo de Marjorie. Algunos medios de comunicación decían que Marjorie daría a luz la última semana del mes de enero y le atinaron, nació la mañana del pasado 27 de enero del 2017. Marjorie de Sousa y Julián Gil anunciaron su ruptura a finales de abril, menos de tres meses después de que tuvieron a Matías. La actriz confesó que físicamente y emocionalmente ha sido un cambio muy fuerte, por eso le pide a los hombres que le den mucho amor a las mujeres embarazadas. Subir de peso no fue un problema para ella, pues sabe que fue por el bien de su bebé. Los amigos de ambos estuvieron muy al pendiente del proceso. Por eso tuvieron varios baby shower, en los que se divirtieron en grande. Hace algunos meses Julián tuvo que viajar a España para la filmación de una película, se despidió con un emotivo mensaje para Marjorie y su hijo: "Hoy me toca viajar a España, es por trabajo. Lejos, muy lejos de ustedes a un proyecto soñado #jesusdenazaret. Y también hoy la vida nos pone una prueba a ver de qué estamos hechos". "Sabemos lo duro que es separarnos aunque sea por un ratito, pero a la vez el saber todo el amor que existe entre los tres me da la tranquilidad de poderme ir sabiendo que nada será más fuerte que nosotros". "Te amo y te quiero dar las gracias por estar ahí firme como siempre.... Por ser mi cómplice... mi amiga.... mi consejera... mi amor... Mi todo... Le pido a Dios que me los cuide a los dos y le dices a @matiasgildesousa Todas las noches que papi lo ama y que lo esperamos con ansias TE ADORO ❤️❤️❤️", escribió en Instagram. Julián no quiso perderse ningún momento del embarazo, por eso utilizaron la tecnología para que estuviera 'presente en el ultrasonido': "Así escucharon hoy mi corazón 😍 emocionado por ver a mi mamá, también estaba mi abuelita, mi papá que nos llamó por FaceTime y me vio también mi carita hermosa. No tenía muchas ganas de moverme, estoy un poco agotado de trabajar con mamá", publicó en Instagram. Y cuando todavía no nacía, Matías ya tenía su propia cuenta de Instagram, donde los felices papás compartieron momentos de su crecimiento: "Y así nuestra historia 😱😂😂😂 serán mis papás?? 😁😂😂😂😂😍😍😍". Desde que supieron que se convertirían en padres han gritado su felicidad a los cuatro vientos. La pareja no ha dejado de comprar ropa y accesorios para su bebito: "Este es un regalo de mi papi 😍 se siente bonito que me amen tanto❤️❤️❤️👶🏼👧🏼👦🏼". Marjorie continuó haciendo ejercicio para mantenerse sana y fuerte durante el embarazo. También acompañaba a Julián a los eventos que lo invitan y seguía luciendo guapísima. Ella es la prueba de que las mujeres embarazadas tienen una luz especial. Cuando estaban juntos se la pasan derramando miel, la pareja le contó a la revista People en Español cómo fue que se comprometieron. Julián Gil la llevó a un restaurante en Miami y la venezolana pensaba que sólo sería una cena romántica. Sin embargo esa noche cambiaría su vida. A ritmo de Mariachi, Julián Gil se hincó y le entregó el anillo de compromiso, sus familiares y amigos salieron para aplaudirles, pues estaban escondidos. "Tuve que engañarla, engañarla, engañarla... Se enojó conmigo miércoles, jueves y viernes", explicó el galán a la revista People en Español. Julián estaba muy nervioso, pero todo salió a la perfección. Marjorie lloró de la emoción y no dudó en darle el tan anhelado 'sí' a su novio. Julián estuvo muy comprometido con todas las etapas del embarazo. Desde que anunciaron el sexo del bebé crearon su cuenta en Instagram, donde los actores compartirán su crecimiento con sus seguidores. La noticia la dieron a través de una convivencia que organizaron con la revista TVyNovelas. "Me llegan muchos regalos de amigos de mis papis 😍@sgranada gracias 😍😘", escribieron en esta imagen. Julián y Marjorie decidieron que Matías sería mexicano, pues ambos actores le tienen mucho cariño a la tierra azteca, además ahí fue donde resurgió el amor. Recordemos que hace 10 años Cupido los flechó por primera vez, sin embargo su relación no prosperó y después de un año terminaron. Pero se volvieron a reencontrar al trabajar en la telenovela Hasta el fin del mundo, aunque sólo fueron compañeros de trabajo. Pero con la llegada de Marjorie al melodrama Sueño de amor todo cambió, los sentimientos volvieron a surgir y decidieron darse una segunda oportunidad. Con esta imagen anunciaron su noviazgo: "El primer amor no siempre llega en orden... #Mio @juliangil", escribió la ex Miss Venezuela. Marjorie estaba muy emocionada porque es mamá primeriza. Pero eso sí, nunca dejó de hacer ejercicio para mantenerse en forma. Julián y Marjorie al anunciar su bebé en la revista People en Español. Fueron a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para agradecerle a la Virgen por las bendiciones.

Dos denuncias, cero orden de arresto

Apoyada por Alma Pellón, su representante legal en el pleito civil contra Julián Gil, Marjorie de Sousa aseguró que en ningún momento obró para que el argentino fuese arrestado. Si sometió las dos denuncias contra el galán fue porque se cansó de que la situación no se resuelva.

La abogada Pellón explicó que contrario a los expuesto este jueves en las redes sociales de Julián Gil, "no hay una orden de aprehensión" en su contra. Lo que sí existe son dos investigaciones: una por el pago de la pensión a Matías Gregorio y la otra es una denuncia por violencia familiar psicológica. La representante legal añadió que las "mentiras" que han difundido el actor y sus abogados solo tienen el propósito de esconder sus acciones, pues este jueves solicitaron que se reduzca aún más la aportación económica que por ley tiene que darle al bebé y que actualmente equivale al 10 por ciento de sus ingresos.



De los ocho meses recién cumplidos que tiene Matías, su papá sólo ha pagado pensión por los meses de mayo, junio, julio y agosto. Septiembre, todavía no lo ha pagado, un delito castigado por la ley mexicana, según Pellón. "El niño come todos los días", recalcó.

Matías sí necesita atención médica

Tanto Marjorie de Sousa como su abogada dijeron que el dictamen que supuestamente presumieron Julián Gil y sus abogados en el que se asegura que Matías Gregorio está bien de salud, es falso.

Según la actriz venezolana de 37 años, su bebé tiene dos padecimientos. "El espasmo sollozo se genera por el llanto. Se queda privado y se corta la respiración. La última vez fue de casi 3 minutos y sí estuvo muy feo (...) El otro es por reflujo... Entonces tiene que dormir en una posición, lleva tratamiento, toma medicinas todo el día... Por eso necesita que alguien lo esté vigilando".