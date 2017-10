Julián Gil y Marjorie de Sousa: ocho meses de acusaciones, pleitos y demandas

Julian Gil y Marjorie de Sousa comenzaron un pleito legal por la manutención y visitas del pequeño Matías Gregorio, pocos días después de que el pequeño de ocho meses de edad había nacido. El actor argentino decidió salirse de la casa que compartía con la madre de su hijo y ella lo demandó por la vía civil, en los juzgados de lo familiar, para obtener la patria potestad del bebé. Así comenzó una batalla legal que ha tomado cauces penales y que, en su último capítulo el viernes pasado, desató la furia de ambos protagonistas.

No sólo Marjorie demandó a Julián, sino que él también la demandó a ella para fijar la manutención que daría mensualmente para los gastos de su hijo fue hasta mayo de 2017 que lograron unificar ambas demandas en una sola, la cual sigue su curso en el juzgado 12 de lo familiar. Desde entonces, se han sumado dos demandas penales más, de la actriz contra el argentino y una demanda que va de la mano de las primeras, en la que Julián ha dicho que busca demostrar que Matías es su hijo, aunque el nombre del procedimiento ante las autoridades mexicanas indique lo contrario.





Aunque Julián cedió desde el principio la patria potestad a la actriz venezolana, el pleito pareciera no tener fin porque Marjorie pidió, en su demanda original por la vía civil, el 20% de los ingresos mensuales del actor y arremetió en contra de su expareja acusándolo de ser violento, consumir drogas y de dar lo mínimo de dinero para los gastos del niño.

En ese entonces, él respondió: “El papel aguanta todo. No tengo que demostrarle a nadie si soy violento y la prueba de dopaje, si me la quieren hacer, claro que sí. Cuando quieran y a la hora que quieran, donde quieran. Espero la orden del juez si lo entiende pertinente. Nada que ocultar”. El actor de 45 años de edad rechazó la petición económica de la venezolana y, junto con sus abogados, logró que el juez fijara en el 10% de sus ingresos mensuales la pensión mensual para Matías, lo cual consiste en casi 3,000 dólares.



Primer enfrentamiento en los juzgados

Fue el 26 de mayo de 2017 cuando Marjorie y Julián se vieron las caras por primera vez en los juzgados. ¿El objetivo? Llegar a un acuerdo entre ambas partes de convivencia y manutención del niño cosa que, como todos sabemos, no se concretó.

Ese viernes de mayo fue el primer día que Julián volvió a ver a su hijo desde que salió de casa y de ahí pasaron siete meses más para que se volvieran a encontrar, pero esta vez, en el centro de convivencia de los juzgados de lo Familiar de la Ciudad de México. Justo, esa determinación judicial, la de que ese fuera el lugar para que el actor pudiera ver a su hijo, una hora a la semana, lo tiene muy molesto.

Esta fue la primer determinación que tomó el juez encargado del caso, como parte casi rutinaria en cualquier procedimiento, mientras se desahogan las pruebas, se presentan los tesimonios y él evalúa el caso para dictar una sentencia final, cosa que aún no ha sucedido. Mientras tanto, las visitas de Julián a Matías están fijadas todos los viernes, por una hora, cita a la que ha llegado en apenas dos ocasiones. La otra determinación con la que el juez buscó salvaguardar los derechos y el bienestar del menor de edad consistió en fijar una pensión temporal.





Manutención de Matías

Cuando Marjorie de Sousa demandó a Julián Gil, pidió el 20% del salario mensual del actor de manutención, sin embargo Julián ya había interpuesto otra denuncia previa donde se decía dispuesto a dar un 4% de su sueldo para su hijo, hoy de 8 meses de edad. Tras unificarse las demandas, el 12 de septiembre de 2017 Marjorie recibió un primer pago por un total de 22,000 dólares, monto que sumaba el acumulado hasta ese momento.

Al respecto, Julián escribió en sus redes sociales: "Hoy se empieza a hacer justicia" y, más tarde, explicó que él no se los paga directamente a su expareja: “yo no toco ese dinero, eso es un arreglo de Televisa, la empresa le pasa directamente a ella ese cheque, así que, si se retrasan o no los pagos, ya no tiene que ver conmigo”.