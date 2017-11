"¿Por qué no lo lleva la mamá?", cuestiona indignado Julián Gil tras visita de Matías a juzgados

Julián Gil explotó una vez más en su cuenta de Twitter al leer la nota de Univision Entretenimiento y enterarse que su hijo Matías Gregorio de nueve meses de edad, acudió el viernes 10 de noviembre a los juzgados de lo familiar acompañado de su abuela materna, para que supuestamente el actor se encontrara con el pequeño: “Y siguen con el circo Dios mío ¿en qué momento se darán cuenta que el único afectado es mi hijo?, ¿Dónde está la Justicia?, ¿Qué necedad de estar llevando al niño al centro de convivencia?”

El actor de 45 años aclaró el porqué no acudió el pasado viernes a encontrarse con su hijo: “Se apeló a mi visita del pasado sábado fuera del centro de convivencia porque El Niño debe estar con su mamá (que no se puede separar) ¿Por qué no lo lleva la mamá? A (sic) es que no está en México, ¿Hasta cuándo?”, pues en un documento oficial que mostró Julián Gil el pasado 28 de octubre se le informaba que las visitas a su hijo no podrían ser fuera de los juzgados por que el niño debía ser amamantado por Marjorie de Sousa.



El fallo que había ganado Julián y que anunció a la prensa el 26 de octubre de 2017 se leía que el actor podría ver a su hijo cuatro horas, cada 15 días fuera del Centro de Convivencia de los Juzgados de lo Familiar, esto fue rechazado por la defensa de Marjorie argumentando además de lo antes explicado, que no conocía a las enfermeras que cuidarían a su pequeño y que el actor no habría presentado a tiempo ante las autoridades mexicanas.

En esta ocasión Matías solo acudió consu abuela, la señora Gloria Rivas exsuegra de Julián y madre de Marjorie de Sousa, quien se molestó ante los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación que pedían un posicionamiento de la señora y a quienes evadió al ingresar en un restaurante del centro de la capital mexicana.



Julián se mostró asombrado además de que llevaran a su hijo tan cubierto y evitando a toda costa que se le viera el rostro: “La manta en la cabeza… no entiendo que alguien me expliqué que quieren lograr sólo pido ver a mi hijo fuera del tribunal. ¿Es un delito querer estar con él?”.

A decir del actor aún no cuenta con un dictamen del juez para saber cuándo podrá ver a su hijo Matías nuevamente y en qué condiciones.