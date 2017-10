Con orden de un juez Marjorie de Sousa evitó la visita de Julián Gil a Matías

Julián Gil no podrá ver a su hijo Matías fuera de los juzgados a pesar de haber obtenido una orden para hacerlo Univision

Una hora después de que Julián Gil se retirara del juzgado este 28 de octubre, sin poder ver a su hijo, Marjorie de Sousa utilizó sus redes sociales para justificar por qué no presentó al pequeño Matías en la que sería su primera visita con su padre fuera del centro familiar ubicado en el interior de la institución judicial.

De acuerdo con la resolución del juez a la apelación presentada por los abogados de Marjorie, documento que ella publicó en Instagram, el menor Matías Gregorio Gil de Sousa no puede separarse de la madre debido a que ella lo amamanta en su periodo de lactancia y debe estar al pendiente de su cuidado para evitar una broncoaspiración.



Por otra parte el documento señala que Julián cuenta con tres días (hábiles) para presentar los nombres de dos enfermeras certificadas que deberán hacerse cargo del cuidado del menor cuando éste se encuentre con su padre.

El actor asegura que él no incumplió con la resolución del juez, ya que tiene 3 días para presentar la certificación de las enfermeras que estarán al cuidado de Matías durante esas horas, fecha límite que caduca el próximo lunes 30 de octubre: “Yo tenía tres días, el expediente salió a relucir el día 25 de octubre y yo por ley tengo tres días hábiles, yo tengo hasta el lunes para certificar. Ustedes creen que después de la lucha que llevo no voy a traer enfermera, si me piden 20 traigo 20 30 enfermeras”.



Marjorie, por su parte, se defendió en la red: "Referente a la resolución del Juez, con respecto a la convivencia entre Matías y Julián Gil, es importante destacar que deseo la convivencia entre mi hijo y su papá. Sin embargo, la apelación promovida por el equipo jurídico que me respresenta, va en función de que no se cumplieron los requisitos señalados en la pericial medica ni en el acuerdo dictado por el Juez."



Asegurando que el cuidado y salud de su hijo son su prioridad, Marjorie reiteró su "voluntad de llegar al mejor acuerdo [con Julián] para el bienestar de Matías."

Aún no se ha fijado otra fecha para la reposición de esta visita.