Con una manta en la cabeza: Matías va a los juzgados para ver a Julián Gil (y él no sabía de la cita)

En el pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por manutención y las visitas de Matías, hijo de ambos, es el pequeño el único que de forma sistemática acude a los tribunales, aunque salga huyendo de allí con la cabeza tapada y en brazos de su abuela materna, como pasó este viernes 10 de noviembre.

Mientras Matías se paseaba un viernes más por los tribunales, Julián y Marjorie estaban en Miami, cada uno por su lado; él ajeno a las circunstancias. El actor desconocía que hubiera programada una visita este viernes, luego de que un juez dictaminara en octubre que sus encuentros con el menor tendrían lugar los sábados, una vez cada quince días.



Marjorie de Sousa, quien no está obligada a ser quien lleve al niño a los juzgados, no compareció en esta ocasión tampoco y delegó en su madre, Gloria Rivas, la responsabilidad de cumplir con lo que ya se ha convertido en una rutina para esta familia.

Según consideran los abogados de la actriz venezolana, Matías tenía este viernes una cita en los juzgados con su papá en cumplimiento de un fallo emitido en mayo que fijaba que Julián podía estar con el niño una hora cada viernes en los juzgados.



Ese mismo fallo quedó superado por otro emitido en octubre y en el que un juez fijaba que las visitas serían de 4 horas, fuera de los juzgados, y uno de cada dos sábados. Este dictamen fue reclamado por Marjorie al entender que Julián incumplió con los términos del mismo por no presentar los nombres de las dos enfermeras que deben acompañarlo en sus ratos con Matías.

El sábado 28 de octubre, Julián fue a los tribunales para ver a su hijo, que nunca acudió: “La verdad es que no sé ni qué decir, no tengo palabras, les dije en el aeropuerto que estaba seguro de que iba a existir una apelación, que se está haciendo lo posible por separarme del niño. Lo han estado viendo, yo tengo el alma partida por el niño, por los derechos del niño por mí que exista una apelación porque no hay motivos real no sé que decir y tampoco me sorprende”, afirmó el actor.



Luego de ese amparo al que se acogió Marjorie, no hubo nueva resolución del tribunal. Julián entiende que se tiene que resolver el reclamo de Marjorie y Marjorie entiende que tras su amparo sigue vigente el horario de visitas de los viernes. Y así, Matías fue hasta el tribunal para nada este viernes. Su abuela logró burlar la atención de los medios de comunicación a la llegada, pero sí fue localizada a la salida. Las cámaras siguieron a la señora, que llevaba con ella al niño. Lo tapó con una manta y se terminó por meter en un restaurante.

En la calle, un testigo increpaba a los medios para que la dejaran en paz y preservaran la privacidad del menor.