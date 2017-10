Rompe en llanto: Julian Gil llegó a los juzgados pero su hijo Matías nunca apareció

Matías cumple 9 meses en medio del pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousaián Gil a las afueras de los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México, donde en un principio se le negó hasta la entrada argumentando que no había oficio de visita. Sus ojos se enrojecieron inmediatamente mientras se agarraba la cara y el cabello pues presentía que su hijo Matías no asistiría a su encuentro.

Este día sería la primera vez que padre e hijo convivirían fuera del Centro de Convivencia de los Juzgados de lo familiar, donde supuestamente Julián tendría derecho de ver a su hijo por cuatro horas: “La verdad es que no sé ni que decir no tengo palabras, les dije en el aeropuerto que estaba seguro que iba a existir una apelación que se está haciendo lo posible por separarme del niño lo han estado viendo yo tengo el alma partida por el niño, por los derechos del niño por mí que exista una apelación porque no hay motivos real no sé que decir y tampoco me sorprende”.



Matías cumple 9 meses en medio del pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa Parecía que la pelea entre Julián Gil y Marjorie de Sousa se había calmado, pero nada más alejado de la realidad. Luego de que Julián Gil obtuvo una orden del juez para poder ver al pequeño Matías fuera del juzgado, Marjorie presentó una inconformidad e impidió la convivencia entre el actor y su hijo. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En medio de la polémica el pequeño cumplió 9 meses. Recientemente Marjorie declaró que se encontraba tramitando el pasaporte del pequeño, esto a pesar de la batalla legal que sostiene con Julián Gil. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Julián Gil pasó más de seis meses sin poder convivir con el pequeño, luego, las visitas se reanudaron en septiembre. "Gracias a Dios hoy tuvimos 60 minutos juntos para poderte consentir y abrazar una vez más", publicó el actor en aquél entonces en su cuenta de Instagram. Cuando el pequeño Matías cumplió cuatro meses de edad, fue la última vez que vio a su padre Julián Gil, quien tuvo la oportunidad de festejarlo durante una hora que compartieron en los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México, después de 61 días de no verlo. El pequeño nació el 27 de octubre de 2017 y fue su padre Julián Gil quien lo cargó por primera vez. "Hoy tengo la razón más fuerte para vivir, para salir adelante en medio de tanta tormenta, Ahora entiendo este sentimiento que te trataban de explicarme pero que no tiene explicación, tú mis ganas de vivir, mis ganas de ser una mejor guerrera, tú mi bebe el que cada día me despierta con una sonrisa llena de esperanza", fueron algunas de las palabras que escribió Marjorie de Sousa en su primer día de las madres, el pasado 10 de mayo. Los actores compartieron en las redes sociales la noticia del nacimiento de su hijo, con una tierna foto: "Nos portamos bien para que Dios nos regalara la oportunidad de tenerte en nuestras vidas gracias, gracias, gracias, te amamos Matías Gil de Sousa", escribió en Instagram la venezolana. Esta imagen corresponde a un video que Gil publicó en Instagram. En donde menciona la demanda que le interpuso a Marjorie para poder ver a su hijo: "Me sorprende que Marjorie señale que no estuve con ella en el momento del nacimiento de nuestro hijo y que supuestamente no le di ningún tipo de apoyo, siendo que en la realidad tuve la bendición de ser la persona que cargó por primera vez a nuestro hijo y fui yo quien lo puso en los brazos de su madre". Matías aquí luce el atuendo que le tejió su tía Patty Ramosco y que fue con el que salió del hospital. "Mati gracias por ser mi maestro TE AMO HIJO", escribió cuando el pequeño Matías tenía dos meses de edad. Patty Ramosco -hermana de Julián Gil- compartió fotos de su sobrino Matías, que ninguno de sus padres había mostrado: "Seguimos en oración, todo bebé merece esto. Amanecido pero feliz dando el tetero a nuestro príncipe Matías! Te amamos!!!". Matías sostiene uno de los dedos de su padre, Julián Gil, en esta foto. Esta sin dudas es la única foto íntima de Marjorie y Julián que se ha filtrado en las redes sociales: "Papá y mamá tomando clases de cómo bañar al bebé el día que salió del hospital! Matías estaba enojado!!!, mi príncipe hermoso te amamos". De esta manera Marjorie de Sousa y Julián Gil nos recordaron a todos, que su pequeño hijo Matías cumplia un mes de nacido. Julián Gil era el encargado de dar los baños de sol al pequeño Matías. Patty, la hermana de Julián compartió esta bella fotografía: "Mi príncipe Matías en íntima charla con papá, te amamos, Dios te bendiga". "Hay cosas en la vida que simplemente no tienen precio... Esto es amor y es invaluable", escribió la hermana de Julian Gil, Patty quien compartió esta fotografía en su Instagram. Julián Gil se reunió por fin con su bebé para celebrar que cumplía tres meses de vida. Patty aprovechó hacer foto de la gente que visitaba a Matías y dejaba entrever los problemas de Julián y Marjorie: "Desde Argentina vino Ricardo a conocer al príncipe Matías, familia Gil presente siempre! Siempre unidos porque el amor es la mejor fuerza es la mejor razón y es la única verdad, la misma verdad que aclara todo en el momento indicado. Lejos y a pesar de todo, te amamos Matías". Matías fue retratado durante sus primeros días de vida por una fotógrafa profesional. Matías convivió al nacer con su hermana Nicole Gil. Julián Gil y Marjorie de Sousa estuvieron juntos durante el embarazo y se mostraban entusiasmados de recibir a su primer hijo. Recordemos que hace 10 años cúpido flechó por primera vez a Marjorie y Julian Gil, sin embargo su relación no prosperó y después de un año terminaron. Pero se volvieron a reencontrar al trabajar en la telenovela 'Hasta el fin del mundo'.



Con la apelación de los abogados de Marjorie de Sousa en mano, Julián dio lectura a un fragmento del documento que consta de 52 páginas: “Lo voy a leer textual dice: Marjorie de Sousa refiere que el dictamen rendido asegura que el niño Matías Gregorio Gil de Sousa debe de ser amamantado directamente por la madre para efecto de estar pendiente de que el menor no presente problemas de broncoaspiración”.

Esto desató la furia del actor de 45 años que esperaba encontrarse con su hijo que el día de ayer cumplió nueve meses de vida: “Yo quiero que me expliquen cómo hace la madre si el juez o mejor dicho el perito no la deja separarse del niño, ¿cómo ella hace, deja una teta aquí en México y se lleva la otra teta a Miami? quiero que me expliquen que alguien por Dios me explique”.





La actriz venezolana ha viajado a Miami donde incluso dio una entrevista a una cadena de televisión, y durante su ausencia dejó leche materna para alimentar al niño, por lo que Julián pide se haga lo mismo para las cuatro horas que debería estar con él: “Que me deje dos o tres dosis para que me pueda llevar yo al niño, pero es incongruente lo que está diciendo si ella deja 12 tomas pues que me deje comida de su seno para esas cuatro horas”.

Julián Gil asegura que todo esto es con una sola finalidad: “Aquí es sólo por ambición económica, aquí no hay ningún otro interés, hay dos cosas: ambición económica y el segundo tratar de separarme lo más que se pueda del niño y eso es un delito, Alineación parental, está incurriendo en muchos delitos”.



"No me voy a desgastar": Julián Gil llegó a México con la autorización judicial para poder ver a su hijo Univision 0 Compartir

“Yo quiero saber si Marjorie lee lo que ella firma porque si ella lee lo que firma no me hace sentido que vaya a un programa de televisión a decir yo haría la imposible porque mi hijo estuviera con su padre yo jamás los separaría, no puedes salir y mentirle así al mundo”, expresó un Julián confundido.

“No voy a dejar de luchar hasta que toda la verdad se sepa, porque hay unos secretos aquí que hasta que yo no pare…” al cuestionarle qué tipos de secretos se refería dijo que ni él mismo los ha descubierto aún pero entiende que algo tratan de ocultar.



El actor asegura que él no incumplió en nada la resolución del juez, y si él tiene 3 días para presentar la certificación de las enfermeras que estarán al cuidado de Matías durante esas horas, fecha límite que caduca el próximo lunes 30 de octubre: “yo tenía tres días, el expediente salió a relucir el día 25 de octubre y yo por ley tengo tres días hábiles, yo tengo hasta el lunes para certificar. Ustedes creen que después de la lucha que llevo no voy a traer enfermera, si me piden 20 traigo 20, 30 enfermeras”.

Julián desconoce cuándo podrá reencontrarse con Matías: “Me acaban de decir que este viernes no hay visita y ahora me quitan la del sábado y me vuelven a poner la del viernes pues ya no sé, no sé ni cómo funciona”. Así se retiró cabizbajo y pensando qué diría a sus familiares que estaban esperando a Matías: “tengo muchos amigos, parte de mi familia y gente que como yo están deseosas de poder compartir con él”.



