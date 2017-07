La familia de Jenni Rivera tendrá que explicar qué pasó con la indemnización de las otras víctimas

La familia de Jorge Chávez, maquillista y peluquero de Jenni Rivera en México, buscará que se haga justicia tras esperar durante más de cuatro años por las acciones que supuestamente Rosie Rivera y su padre Pedro, prometieron realizar un mes después del accidente aéreo que cobró la vida de la 'Diva de la banda', Chávez y otros tres miembros de su equipo.

En entrevista exclusiva con Despierta América, Cristina Vázquez, madre de Jorge, aseguró que desde el 9 de diciembre de 2012, cuando ocurrió la tragedia, las familias de los miembros del equipo de Jenni Rivera que fallecieron junto a la artista no recibieron ningún tipo de ayuda por parte de los Rivera, ni siquiera para los funerales.



En enero de 2013, don Pedro Rivera y su hija Rosie les prometieron encargarse de gestionar la indemnización que les correspondiera en caso de demostrarse que se trataba de un accidente, como con el paso del tiempo ocurrió.



Sin embargo, alegan Cristina Vázquez y sus hijas Paola y Cristina Chávez, que no han recibido nada de información, aunque por los medios de comunicación se han enterado de que los hijos de Jenni Rivera han ganado al menos dos demandas interpuestas a raíz de esa tragedia.

La familia de Jorge Chávez consultó con el licenciado Alejandro Jiménez, quien les aseguró que "legal y moralmente tienen derecho a reclamar una indemnización".

"Todo el mundo se ocupa de saber que la gran estrella murió, pero las demás personas que colaboraban para ella, quienes la ponían bella, quienes la maquillaban, quienes la peinaban, quienes la acompañaban, quienes estaban tras bambalinas, son los grandes olvidados. Son las personas que normalmente no tiene recursos. Son las personas inocentes, que sino hubieran trabajado para ella, si no la hubieran acompañado, no se hubieran muerto", explicó Jiménez.



Esta es la última foto que el equipo de Jenni se tomó en el avión. Twitter

El abogado aseguró que se pondrá en contacto con Rosie Rivera, hermana de Jenni y albacea de sus bienes, antes de tomar otras medidas por la vía legal.

Confía Jiménez en que le ofrezcan información que permita comprender por qué "no se tomaron las medidas precautorias, para que una vez ganando esa demanda pudieran ejecutar sobre los bienes de la empresa propietaria del avión, que al parecer no estaba en buenas condiciones para poder volar y dada esa circunstancia ocurrió el accidente (...) Ya nos encargaremos de unir todas esas piezas del rompecabezas".

De acuerdo con la familia de Jorge Chávez, los parientes de Jacob, Arturo Rivera y Mario Macías, otros miembros del equipo de Jenni Rivera que fallecieron con ella en el avión, tampoco han recibido respuesta a sus reclamos por parte de la familia Rivera.



