Ni ayuda para el funeral ni la indemnización, la familia del peinador de Jenni Rivera rompe el silencio

Por primera vez y en exclusiva para Despierta América, la madre y hermanas del peinador Jorge Sánchez, quien falleció en aquel trágico accidente del 9 de diciembre del 2012 junto a Jenni Rivera, platicaron con Addis Tuñón para revelar lo que ha pasado en estos cuatros años en los que aseguran el equipo que viajaba y murió con la cantante, ha sido olvidado por la familia de la Diva de la Banda.

"Hay indignación. Han sido cuatro años y medio en los cuales nosotras hemos sido unas personas muy tolerantes, muy pacientes, sobre todo por estar escuchando todo ese tipo de declaraciones, cuando te dicen 'es que les pagaron, es que les dieron los Rivera'", fueron las palabras con las que Paola, hermana de Jorge, rompe el silencio y habla de esa indiferencia que han sentido, luego de que su hermano fuera responsable de la imagen de Jenni en México, acompañándola por cuatro años en cada presentación.



Palabras con las que desean aclarar que no recibieron ayuda para los gastos del funeral o una indemnización, como se ha rumorado en algún momento.

"No nos han dado nada, por parte de los Rivera nada. Cuando el accidente fue, tuvimos mejor ayuda de otras partes y de otras personas que nos buscaron, que nos ayudaron, que quisieron ayudar a mi hijo, que por parte de ellos", agrega la señora Cristina Vázquez, madre de Jorge; a lo que su hermana Paola agrega: "Saben perfectamente que no es verdad, que no han estado en contacto con nosotros, que no ha habido ninguna protección, que uno no está pidiendo que lo mantengan, que uno no está pidiendo que le regalen las cosas, ninguna cantidad de dinero lo va a regresar, ninguna cantidad de dinero va a pagar todo lo que uno ha llorado, lo que uno ha sufrido".



Una indemnización de la cual hablaron personalmente con Pedro y Rosie Rivera, justo un mes después del accidente, y que pese a haberse comprometido nunca llegó.

"Sí se los dijimos, que qué pasaba con la indemnización, que cómo iba a funcionar eso, y cuando tratamos nuevamente de comunicarnos con ella para decirle que qué pasaba, ya no hubo ninguna respuesta", explicó su hermana Cristina.



Al ser cuestionadas por Addis Tuñón sobre un correo que enviaron a Rosie Rivera en el 2014, justo al ver que la fundación de Jenni Rivera aportaba 200 mil dólares al Teletón, Paola explicó que: "Nosotros al ver eso en la televisión pues nos molesta y entonces yo le envío un correo en el cual le digo que me da gusto el buen corazón que tienen para apoyar a esos niños, pero que qué lástima que las familias de las personas que trabajaban con su hermana, que viajaron con su hermana y que perdieron la vida junto con ella no hemos visto ese buen corazón".

Hechos al que se suman que Doña Cristina asegura haber tardado año y medio en cobrar por el último mes trabajo de su hijo, algo que creen Jenni Rivera no hubiera permitido.



"Yo tuve que buscar a Rosie, una persona me avisó que venía a México, me avisaron dónde iba a estar, yo fui a buscarla y ahí pues le exigí, le pedí el pago de mi hijo y le dije que si ella pensaba que por cualquier motivo la señora Rivera no se hubiera regresado en ese avión y hubiera pasado lo que pasó, que si ella hubiera tardado año y medio en pagarme el trabajo de mi hijo. Ella me contestó... no, yo sé que no, yo sé que no".



Para finalmente asegurar que además de ellos, las familias de Arturo Rivera (publirrelacionista de Jenni), Jacob (maquillista) y Mario Macías (su abogado), que también perdieron la vida junto con ellas, también han sido ignoradas.

"Sí estamos seguras. Tanto olvido después de tanto servicio prestado no puede ser, porque no se lo merecen. Cuatro familias que ahí se quedaron, desamparadas. Mientras que los otros cumpliendo los sueños de Jenni, cumpliendo que Jenni quería sacar el tequila, que Jenni quería sacar los perfumes, perfecto. Pero mi hijo también tenía sueños".

