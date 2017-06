Mentiras, verdades y un malentendido: aumenta la tensión entre Julián Gil y Marjorie de Sousa

El pleito que mantienen Julián Gil y Marjorie de Sousa subió de tono durante la jornada del lunes luego de una escalada de tensión a través de mensajes en redes sociales en los que él y ella pusieron en cuestión la credibilidad del otro y publicaron imágenes de conversaciones privadas que mantuvieron respecto a la crisis de salud que sufrió el hijo de ambos, Matías, el pasado 1 de junio.

Todo comenzó con unas declaraciones de Julián Gil a unos reporteros de televisión en las que él aseguraba que se enteró por los periodistas del susto que se vivió en casa de Majorie el jueves, cuando su hijo se "quedó sin respirar" (según la descripción realizada por la actriz en un texto) y se alertó de la situación a los servicios de emergencia.



El testimonio de Julián llamó la atención por el hecho de que el viernes Marjorie publicó un comunicado de prensa para informar de lo ocurrido. En ese documento se aseguraba que ella había hablado con el padre de Matías para contarle lo ocurrido.



En respuesta a los comentarios de Julián, Marjorie recurrió a su cuenta en Instagram con una fotografía de un extracto de una conversación privada con Julián ocurrida la madrugada del jueves al viernes en la que se lee claramente cómo ella le explica a él que "el niño se quedó sin respirar" pero que lograron "sacarlo de ese estado".

"La enfermera logró que respirara de nuevo", contó Marjorie, quien había alertado a urgencias y se mantenía al teléfono para recibir asistencia médica.

En ese mensaje , Marjorie acusó a Julián de utilizar lo que le pasó a su hijo por "intereses mediáticos" al poner en duda su credibilidad por decir que se había enterado de lo que pasó por la prensa.



Horas más tarde, Julián subía a Instagram un video en el que mostraba una mayor parte de los mensajes citados por Marjorie y otros que él recibió el jueves y el viernes relacionados con la situación crítica que se vivió en casa de la actriz.

“Una vez más, pongo en evidencia las mentiras que la señora De Sousa utiliza con el único fin de desprestigiarme, lo hago porque adicional a Matías, tengo dos hijos mas, una familia, un público y un trabajo por lo que he luchado toda mi vida y no voy a permitir ni una falta de respeto más, ojala la misma energía que utiliza ‘La señora’ para destruir la usara para construir un futuro de paz y armonía para Matías”.

Julián mostró mensajes que recibió de una persona que le avisaba de que estaba pasando algo con su bebé. Ese texto estaba fechado minutos antes de la conversación que mantuvo él con ella sobre lo que estaba ocurriendo.



Marjorie le explicó que tenía una llamada perdida de su número pero que no le pudo contestar porque estaba ocupada tratando la situación de Matías, un pequeño que ya ha sufrido algunas crisis por reflujos.



“¡No se me notificó! Fui yo quien me enteré por personas de la prensa que me escribieron. A toda acción hay una reacción. ¿Quién miente?”, escribió el actor.