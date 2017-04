Publicista de Marjorie de Sousa desmiente la rumoreada separación de Julián Gil

La actriz Marjorie de Sousa y el padre de su hijo Matías, el también actor Julián Gil, no tienen nada que decir ni por qué reaccionar a lo que se comenta sobre su relación.

En entrevista telefónica con Univision Entretenimiento, el publicista de la actriz, Alberto Gómez, desmintió este miércoles en la tarde las informaciones que comenzaron a circular en varios medios y en las cuales le atribuían haber confirmado la separación de la célebre pareja.



"Yo no confirmé nada", sentenció Gómez, al asegurar que cuando lo han contactado para pedirle una reacción sobre la supuesta crisis que enfrenta la pareja, lo único que ha dicho es "que en estos momentos, no hay reacción ni comentarios. No existe ninguna declaración oficial".

Sobre su clienta, Marjorie de Sousa, aseguró que "está en su casa, con su bebé y sin otros proyectos en la puerta". Gómez desmintió además que la actriz esté en vías de incorporarse al elenco del musical 'Aventurera', en México.

Explicó que De Sousa asistió el pasado sábado a ver 'Aventurera' porque la invitaron tanto el productor Juan Osorio como Gerardo Quiroz, con quien trabajó en la telenovela 'Hasta el fin del mundo'.



Al preguntarle si era cierto lo que una presunta fuente informó a TV Notas, sobre la demanda que Julián Gil habría puesto contra Marjorie de Sousa para que le permitiera tener acceso a su hijo, Gómez se sonrío y consignó que sus artistas no tienen que ofrecer declaraciones sobre lo que informan "anónimos" identificados como amigos.

