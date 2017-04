Gloria Rivas: la otra mujer que vivió (y sufrió) la relación de Julián Gil y Marjorie de Sousa

Cuando el actor argentino Julián Gil reveló el pasado jueves que su relación con Marjorie de Sousa no prosperó por culpa de una tercera persona, varios medios apuntaron de inmediato hacia Gloria Rivas, la madre de la artista venezolana y quien reside con ella hace poco más de dos años.

Gil, de 46 años, juró llevarse a la tumba el nombre de la persona culpable, abriendo espacio a las especulaciones que salpican a Gloria Rivas, quien públicamente lo que ha tenido para el papá de su único nieto, Matías Gregorio, son elogios.



En un video que Marjorie de Sousa y Julián Gil le compartieron a la revista People en Español, quedó plasmada la reacción de Gloria Rivas al compromiso de su hija con el galán argentino: "Julián cumplió un sueño maravilloso para mi hija y estoy muy feliz de que estén juntos, la verdad que sí, estoy muy orgullosa".

En ese mismo evento, en agosto del año pasado, la hija mayor de Julián Gil, Nicolle, confesó que un año atrás, ella hablaba (con Gloria Rivas) sobre la posibilidad de que su padre y Marjorie de Sousa regresaran como pareja. "Decíamos 'ay, si algún día pasara' y bueno se nos dio. Nosotras dos, queríamos que volvieran. Y después dijimos, 'bueno, algún día será'", contó la hoy día abuela de Matías Gregorio.



Precisamente es Gloria Rivas el apoyo más grande con el que cuenta la actriz venezolana para la crianza del bebé, que apenas cumple tres meses de nacido. Este martes, Marjorie de Sousa se negó a dignificar lo señalado en algunas publicaciones, para proteger su "salud mental", aunque enfatizó la importancia de tener a su lado a la autora de sus días.

"Tengo la mejor mano a mi lado, mi mamá, que dejó todo por mi hermano y por mí y creo que es un gran ejemplo de valor, de amor, de unión, de familia. Tengo la dicha de contar con ella en este momento" dijo Marjorie de Sousa, quien desde comienzos de su carrera ha destacado la importancia de su núcleo familiar.



Marjorie de Sousa es la hija mayor del matrimonio entre Gloria Rivas y el empresario Juan de Sousa, a quien por sus negocios se le complica viajar mucho desde Venezuela.

En entrevistas con varios programas de Univision, la artista que en el 1999 aspiró a la corona de Miss Venezuela representando a Dependencias Federales, ha recalcado que tuvo una infancia maravillosa, en Las Acacias, Parroquia San Pedro, en Caracas. Su mamá fue principal encargada de velar por ella y su hermano menor, Juan Carlos, ya que su papá siempre ha estado trabajando mucho para sacarlos adelante, contó en 'Sabadazo'.



"Desde chiquita -cuando le decían Mayuya- tenía la idea de que era cantante, así, famosa y me imaginaba que estaba en un lugar increíble cantando. Y de repente le empezaba a quemar la ropa a mi mamá, las medias y todo, porque en los focos, en los bombillos, ponía telas de colores y obviamente esa tela era su ropa, Parece que a mi mamá le quemé muchas cosas", confesó en el 2015 en una entrevista con TVyNovelas.

Al culminar sus estudios, Marjorie de Sousa, con 19 años, quiso participar en el certamen Miss Venezuela, donde le llamaban 'la flaca Olivia' (comparándola con la novia del personaje de caricaturas Popeye, el marino), más a la hoy actriz no le atormentaba porque en este reto contó con el respaldo de su familia.



No ganó esa corona, pero sí se le abrieron muchas puertas, como modelo y actriz. Con el éxito, también le tocó chocar con una realidad: la violencia criminal. En una fecha que no precisó, fue objeto de un intento de secuestro. Después, "sufrí hasta ataques de pánico porque sentía que me perseguían en todos lados. Tuve la suerte de escaparme. Fueron dos hombres que me venían persiguiendo por la autopista, cerraron mi coche con una moto y se bajaron y estaban a punto de sacar un arma y te juro que recuerdo ese momento y yo no sé cómo yo salí viva de ahí. Es un momento que no me gusta recordar, es un momento que es bien fuerte no sólo para mi, sino para mis padres también".



Y eso no fue lo único. También la amedrentaron a través de una carta, "amenazando a mi familia... Es una situación que no se la deseo a nadie", confesó en 'Sal y Pimienta'.



Dios no pudo mandarme mejor mancuerna en esta vida, mi mano derecha, confidente, amigo, el mejor hermano, El mejor tío 😘GRACIAS por tu responsabilidad, por tu amor, dedicación, pero sobre todo por nunca soltarnos🙌🏻 Juan sabes cuánto TE AMO FELIZ CUMPLEEEEEEEEEE TE AMAMOS ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ A post shared by Marjorie De Sousa 🌟 (@marjodsousa) on Mar 15, 2017 at 11:47am PDT

En el 2015, bañada en lágrimas tras ser sorprendida por su papá en el programa 'Sabadazo', la actriz dejó saber que ya sus padres no están juntos. Hacía tres años que no veía a Juan de Sousa porque, como le expresó en el programa, "como familia, pasamos por una situación muy fuerte, pero para nada, nunca en mi vida ha existido rencor. Nunca ha existido algo negativo hacia ti. Y si hoy día no están juntos después de tantos años sí es algo que te marca la vida, pero te amo".

Tanto Marjorie como su hermano Juan Carlos residen desde hace más de una década fuera de Venezuela y tras la separación de sus padres, la artista decidió que su mamá viviera con ella, sin importar el país en el cual esté trabajando. Julián Gil fue quien les ayudó a conseguir un departamento en México, cuando ambas tomaron la decisión de establecerse en este país, que es donde más trabaja la artista.