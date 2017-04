Defienden a Julián Gil las madres de sus hijos mayores; Marjorie de Sousa advierte mentiras

La batalla entre Julián Gil y Marjorie de Sousa se ha extendido a las redes sociales, donde este lunes la actriz tildó de mentiras toda la información que está surgiendo sobre las peticiones que le hace al padre de su bebé Matías Gregorio, mientras que por parte del galán argentino, fueron las madres de sus dos hijos mayores quienes se colocaron en la línea de defensa.

Temprano en el día comenzaron a filtrarse informaciones que apuntaban a que la venezolana Marjorie de Sousa reclamaba una pensión para su hijo de 3,500 hasta 10,000 dólares mensuales y que también le exigía Julián Gil, con quien nunca se casó, la mitad de la casa que el actor tiene en Miami, Florida.



Sería bueno q dejen de creer tanta mentira 🙌🏻🙏🏻🙌🏻 la verdad tarde o temprano sale 🙌🏻 hermoso día 😘 — Marjorie de Sousa (@MarjoDSousa) April 24, 2017

De Sousa, de 37 años, utilizó su cuenta de Twitter para advertir a sus 1.7 millones de seguidores que "dejen de creer tanta mentira" porque "la verdad, tarde o temprano sale".

Más tarde, apuntó en otro mensaje: " Cuando crees en Dios y en la justicia divina, nada es imposible".



Julián Gil, por su parte, se limitó a compartir en las redes sociales mensajes sobre la situación que vive el pueblo venezolano.

Sin embargo, su hija mayor y socia en negocios, Nicolle Gil, publicó en horas de la tarde del lunes una foto de Julián junto a su hijo, la que acompañó con el siguiente mensaje: "La familia es todo. Papá y Juliancito".



ғaмιly ιѕ everyтнιng dad & jυlιancιтo pιc вy мe A post shared by Nicolle Gil (@nicolle_gil) on Apr 24, 2017 at 1:57pm PDT

Esta publicación fue utilizada para que tanto la madre de Nicolle como la de Juliancito expresaran su sentir sobre la controversia que en estos momentos arropa al galán, separado de Marjorie de Sousa cuando apenas el hijo de ambos tiene dos meses de nacido.

La primera en reaccionar fue María Hilda Rivera, con quien Julián Gil convivió cerca de dos años y procreó a su hijo, que bautizó con su mismo nombre. En expresiones dirigidas a Nicolle, la mujer escribió: "Es triste que pasar tiempo con ustedes sea visto como tragedia. Para mí, que he sido madre por 21 años de ese chico que fue a Japón con ilusión, y que también he co criado con tu padre por toda una vida, esto me parece radical. Los tres son hijos y los tres merecen tiempo como familia. Nunca escribo ni publico nada referente a Juli y su papá fuera de mi cuenta personal, pero esto me revienta. Mi hijo pasó unos días maravillosos con ustedes como hace todos los años en su tiempo libre de 'spring break'. Lo mejor que nosotros hemos hecho como padres es manejar nuestra situación fuera de los medios públicos y fuera de nada que afectara a nuestro hijo".



Sus declaraciones fueron aplaudidas por Brenda Torres, quien se casó con Julián Gil cuando ambos eran adolescentes y procrearon a Nicolle Alejandra. "María H. muy acertadas tus palabras, siempre hemos mantenido una excelente relación por el bienestar de nuestros hijos. Julián siempre ha estado presente en la crianza de ellos es por esto que ahora vemos el fruto de una relación donde siempre estuvo Papá presente. Gracias Compi por el excelente padre que eres..." escribió la primera y única esposa que ha tenido el galán nacido en Argentina, pero que confiesa ser puertorriqueño por elección, pues llegó a la isla cuando apenas tenía 13 años.