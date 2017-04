Julián Gil rompe en llanto al hablar de su separación de Marjorie de Sousa

Este jueves el actor argentino Julián Gil rompió el silencio sobre su reciente separación de la actriz Marjorie de Sousa, quién había anticipado la ruptura el lunes pasado a través de un comunicado.

"Le pasa a todos los seres humanos cuando una relación no prospera, lo más saludable es separarse" dijo Gil, en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Miami por el lanzamiento de su línea de productos Carson Life.

Marjorie de Sousa también confirmó que "existe un proceso legal" entre la pareja en relación a la custodia de su hijo Matías Gregorio, nacido en México el 27 de enero de este año.

"Es normal, nos separamos, hay un niño y hay que establecer acuerdos a parte de lo económico" explicó el también empresario, "la gente está haciendo más alboroto de lo que es" sentenció.



"Quiero aclarar que yo salí de México por proyectos el 27 de marzo que fue la última vez que vi a Matías, no es que ella no me lo dejó ver" afirmó.

"Yo lo único que voy a pedir es que a mi se me de la oportunidad, como la he tenido con mis dos hijos anteriores" seguró Gil antes de romper en llanto, conmovido por la situación, "no voy a pedir nada que no sea justo", agregó.

El artista mencionó que había resentido las críticas "cuando yo me fui seis días a Japón con mis dos hijos después de haber venido de estar varios días con Matías y con Marjorie en unas vacaciones en Acapulco", contó, "todo mundo me juzgó como si yo fuera un mal padre porque me había ido con mis dos hijos".



Gil explicó que después de esas vacaciones De Sousa viajó a Miami, "en todo su derecho", y después a Nueva York para realizar una sesión con 'People', mientras "el niño estaba solo con una nana"



El protagonista de 'Hasta el fin del mundo' dijo que había leído el comunicado emitido por la actriz venezolana, a quien considera "una gran mujer" y una gran madre a pesar de "la comunicación fracturada" y las diferencias que atraviesan.

"No voy a hablar mal de la madre de mi hijo" detalló Gil rehusándose a dar detalles sobre los detonantes de su ruptura.