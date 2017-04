Julián Gil se confiesa: estos son los detalles de su ruptura con Marjorie de Sousa

Es oficial: la relación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil ha terminado. Después de que ambos actores confirmaron los hechos, Julián Gil se sentó a confesar los detalles de la separación con El Gordo y La Flaca.

"Pienso yo que hubo esta cuestión de no ponerse de acuerdo", dijo. "Yo creo que ahí, no nos pusimos de acuerdo y pues se fue fracturando de alguna manera la relación".

El actor agregó que toda su ruptura había pasado muy rápidamente y que Marjorie de Sousa y él nunca habían peleado durante su relación.



"Yo también estoy desepcionado, estoy triste", dijo sobre el comunicado con el que anunció la actriz venezolana su ruptura. "Estoy seguro que ese comunicado no lo escribió ella".

También comentó que una de las razones más grandes de su ruptura estuvo relacionada con el viaje que él hizo a Japón cuando el bebé Matías tenía siente semanas de nacido.

"El detonante fue cuando yo me fui seis días a Japón con mis dos hijos después de haber venido de estar varios días con Matías y con Marjorie, después de unas vacaciones en Acapulco", dijo. "Todo mundo me juzgó como si yo fuera un mal padre porque me había ido con mis dos hijos".



"No me parece justo que mientras yo estaba esos seis días que tomé de vacaciones, con el niño teniendo siete semanas de nacido, ella vino dos días a Miami y después se fue tres, cuatro días a Nueva York a hacer la portada de People", dijo.

Durante esos días, Matías se quedó con una nana y una enfermera, aseguró Gil.

Finalizó diciendo que estaba "seguro" que no se regresaría con Marjorie.



