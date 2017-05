Yo soy #TeamJulián

Después de escuchar las entrevistas que Marjorie de Sousa le ha dado a Armando Correa, editor de la revista 'People en español' y Julián Gil al programa 'El Circo' de Puerto Rico; además de leer todo lo que se ha venido publicando del caso en donde ambos están demandados por su contraparte, he tomado una postura: soy #TeamJulián. Usted dirá, ‘¡claro una mujer es la enemiga número uno de otra mujer!’. Y se preguntará, ‘¿por qué no es solidaria con una mujer sola con un hijo?’ Ahora le explico lo que me hace sentir empatía por Julián.

Marjorie está actuando como una mujer iracunda y bien dicen que la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, el sufrimiento al lado oscuro y ahí no se ve nada. Efectivamente, a Marjorie se le ha nublado la razón y ha dejado de pensar. Sus declaraciones son más las de una niña caprichosa, que de una mujer que ya es madre. En esta vida quien tiene el poder de decisión y de guiar una relación es la mujer. Si ella no es lo suficientemente madura, ocurre que el hombre se comporta como un niño, como lo hizo Julián, que desde que se conocieron le ha dado por dejar a medias a Marjorie. ¿Qué le hacía a Marjorie pensar, que si ya la había botado una vez hace 11 años, Julián no la iba a botar nuevamente?



Marjorie seguramente tenía mil pretendientes a su alrededor. Es una de las mujeres más bellas que he conocido, solo bastaba un sí o un no de ella, para que cualquier caballero estuviera a sus pies. Pero Marjorie ni siquiera tomó la decisión de tener una vida junto a Julián, ella dejó que la vida decidiera por ella: “Fue sólo una noche y quedé embarazada”, le dijo a 'People en Español' cuando aceptó que esperaba su primer hijo.



En fotos: Julián Gil y los otros hombres en la vida de Marjorie de Sousa
La actriz venezolana se casó en 2004 con Ricardo Álamo, cuando su carrera comenzaba a internacionalizarse. Se divorció de él dos años después.
Ricardo Álamo (derecha).
Su matrimonio tuvo un halo de tristeza relacionado con un presunto caso de violencia doméstica.
Marjorie participó en la presentación de la la obra "Por qué los hombres aman a las cabronas", durante la cual supuestamente hizo fuertes declaraciones sobre su matrimonio.
Sin embargo, esto fue desmentido en un comunicado de prensa que la artista compartió en su cuenta de Instagram. Marjorie afirma que sus afirmaciones fueron tergiversadas "a manera de una reflexión personal de ella y su vida privada lo cual es completamente falso".
Esto porque durante la entrevista la artista únicamente describió "la personalidad y psicología de su personaje en la obra", asegura el boletín dirigido a los medios.
La venezolana sólo estaba "hablando un poco de la libertad de la mujer de cambiar, de evolucionar, de romper sus cadenas y volar hacia planos a veces desconocidos", sostiene el mensaje.
"Marjorie jamás se refirió a su vida personal o su experiencia propia", puntualizó el comunicado. "Eso es injusto porque es tu vida y es tu historia, fue el momento en que yo dije reacciona y dije yo no quiero esto para mi vida", declaró la actriz a Radio Fórmula durante dicha conferencia.
"Hay que hablar, hay que buscar ayuda, no está mal ir a un psicólogo, yo sí fuí, porque yo sentí que fracasé en un proyecto que para mí era importante", declaró.
"La violencia no está bien, la violencia psicológica, te encierra, te invade el miedo y te metes en ese cuarto oscuro, no avanzas, no vuelas", expresó en ese momento.
Marjorie de Sousa ha estado con algunos galanes de telenovela. Sin embargo, uno que está por fuera de ese círculo fue el empresario argentino Pablo Glaser.
Glaser es el CEO de Ogilvy de Miami y Regional New Business Director. La pareja estuvo junta en 2015. Glaser le llevaba 14 años de diferencia a Marjorie de Sousa.
También se dice que el piloto de carreras Sergio Pérez estuvo entre las parejas de Marjorie de Sousa.
En 2015, la pareja fue captada cenando en un lujoso hotel de la Ciudad de México, de acuerdo con la revista TVyNovelas.
El encuentro duró alrededor de tres horas, en las que se les vio platicar muy felices y reírse.
Otro hombre que se le ha relacionado con Marjorie de Sousa es el comediante Adrián Uribe.
Esas sospechas se acrecentaron pues ni la actriz ni Adrián afirmaron o negaron la relación durante ese tiempo. Todo comenzó porque en diversas ocasiones fueron vistos muy juntitos.
Por ejemplo...
Rodeados de amigos, pero uno al lado del otro, hacía pensar que las dos estrellas estaban saliendo. Y de hecho, una amiga soltó un poco la lengua.
Aleida Nuñez, amiga de los actores y compañera de Marjorie en "Hasta el Fin del Mundo", dio muy buenos detalles del romance.
"Están juntos y eso está muy bien, que Dios los bendiga y que vengan muchos hijos", declaró Aleida Núñez al diario "Basta!".
Días después, para el programa "Hoy", Marjorie de Sousa negó rotundamente el romance con Adrián y alegó que todo lo habían inventado los medios. Después de esas declaraciones, Adrián afirmó ante diversos medios que sí había salido con la artista pero no se concretó una relación.
Durante 2015, otro hombre que fue ligado a Marjorie fue José Manuel Figueroa.
Los rumores crecieron debido a que ambos estaban interesados en grabar un video musical para el cantante.
"Vamos a escoger a la musa del video. Espero que sea Marjorie de Sousa porque se me hace una actriz hermosa. No he tenido el gusto de conocerla, pero es realmente bella", reveló José Manuel a la agencia Mezcalent. Sumado al entusiasmo del cantante, Marjorie ya había estado en contacto con el intérprete, porque se había acercado a Joan Sebastian para producir un proyecto musical.
Con la muerte de Joan Sebastian, el proyecto se frustró, aunque no quedó la sospechosa amistad que había entablado con José Manuel.
Así que, de nuevo, la actriz tuvo que salir a declarar que no había nada entre ella y el cantante.
Durante la telenovela "Hasta el fin del mundo", llegó a especularse que el romance con su compañero David Zepeda había traspasado la ficción.
No fue algo tan descabellado porque la química entre ambos actores era palpable. Sin embargo, demostraron que entre ellos sólo había una buena amistad.
Pero Zepeda no ha sido el único galán de telenovela que presuntamente la ha enamorado.
¿Recuerdas cuando interpretó a "Kendra Ferreti" en "Amores Verdaderos"?
En ese melodrama compartió créditos con Erika Buenfil, Sebastián Rulli, Eiza González y Eduardo Yáñez.
Hubo fuertes rumores dentro de la producción del melodrama que señalaron una relación amorosa.
Estos rumores alcanzaron a Erika Buenfil, quien supuestamente también estaba interesada en el actor. Ese triángulo amoroso presuntamente desató que ambas actrices no se llevaran bien durante las grabaciones.
Marjorie de Sousa y Julián Gil estuvieron juntos en dos ocasiones, la primera en 2011, cuando la actriz grababa la telenovela 'Corazón apasionado'.
La relación duró sólo dos meses. En un primer momento se dijo que la pareja había terminado en malos términos y que Marjorie de Sousa le había lanzado la ropa por la ventana, pero el actor desmintió diciendo "ella tenía su casa, yo tenía mi casa, no tenía nada qué sacarme, y mucho menos tirarla por la ventana, ella no es de ese tipo de mujer". La segunda temporada de esta relación ocurrió cuando Julián Gil estaba en la telenovela 'Sueño de amor', y Marjorie de Sousa entró a media novela. En cuestión de tiempo reavivaron su amor.
Con esta imagen compartida en sus redes, tomados de la mano, confirmaban que se daban una segunda oportunidad.
Y todo parecía ir muy bien, al punto de que apareció Matías Gregorio Gil en escena.
Incluso, habían anunciado que iban a casarse.
El embarazo de la pareja fue uno de los más seguidos en redes sociales.
Nacido el 27 de enero de 2017, Matías había sellado, en apariencia, la relación. Las primeras fotos del bebé fueron pequeños fragmentos de su cuerpo. La explicación está en que la primera fotografía iban a venderla como exclusiva a la revista People.
Pero el 19 de abril de 2017, la actriz acabó con los rumores y anunció en un comunicado de prensa el final de la relación con el actor y el comienzo de un proceso legal por la custodia de Matías.

Ahora, toda mujer sabe o debería saber, que cuando un hombre ha estado casado, sus prioridades se dividen en dos, en tres o los matrimonios que haya tenido el susodicho. No lo esperes para ti sola. Para eso búscate a alguien sin responsabilidades previas. Es absurdo que le llames al padre de tu hijo -que está con sus otros hijos- y le pidas que vaya corriendo de un país a otro, porque “el bebé tuvo una crisis de reflujo”.

Es absurdo que, a menos que sea millonario, le pidas una pensión alimenticia de 100 mil dólares al año, cuando sabes que la más exitosa en la relación eres tú. A lo que voy, es que en esta relación, ni Marjorie ni Julián son lo suficientemente maduros y tampoco se amaban, como para no hacerse daño y llegar a conciliar sus intereses.



Su relación -que era un juego sexual de una noche- se ha convertido en una guerra. Una batalla que se gana con tácticas y estrategias y no con caprichitos. Y en esto, señoras y señores, Julián Gil ha sido más astuto.

Tan astuto que le quemó a Marjorie la exclusiva del nene, cuando ella se había vengado de él no llamándolo a posar para la portada de 'People en Español'. Y no sólo eso, Julián dejó mal parado a Armando Correa, el editor de la revista, llamándolo mentiroso.

Julián es tan astuto que ha declarado que hay una razón íntima por la que su relación no progresó: “Es cierto que yo dije que una relación no puede ser de tres, pero eso es algo íntimo que me llevaré a la tumba”, declaró en 'El Circo'. ¿Qué es lo que le sabe a Marjorie que tuvo que abandonarla a ella y a su hijo?

En esta vida, para comenzar un pleito, debemos asegurarnos que no tenemos cola que nos pisen. O bien, que sea muy corta y no afectes tus propios intereses. Así pues, yo soy #TeamJulián

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.



