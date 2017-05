Yo soy #Team Marjorie

La primera nota que hice de Julián Gil fue posando con un tremendo pitón. Sí, un reptil kilométrico deslizándose por su musculatura. Ese hombre –me dije- cae gordo de lo sexy que es. Pasaron cuatro años para conocer a la villana de 'Amores verdaderos', la rubia Marjorie de Sousa apareció en el set de Univision vestida de fucsia y recuerdo que todas las reporteras la rodeamos como admirando un vestido de hadas. Nunca imaginé que años después de eso, tendría que tomar partido.

La polémica separación de Marjorie y Julián es comparable a un clásico del futbol: todos tenemos la camiseta de nuestro equipo. Hasta ahora las apuestas se inclinan por ese padre amoroso que SÍ estuvo en el parto, que lloró en televisión al exponer detalles de la separación, que se debe también a sus dos hijos mayores y que, como el grueso de la población masculina, no tiene la mejor impresión de su suegra.



Pero ¿qué tal si antes de subir fotos a redes autodenominándonos 'los más feos' o gritar que queremos el puesto de niñera de Matías (50 mil pesos mexicanos al mes), somos algo empáticos con la otra cara de esta moneda?

Ok: quedaste embarazada de tu ex, en medio de la euforia romántica deciden vivir juntos ese gran proceso y él se va a vivir a tu casa. ¿Qué es lo minimo que esperas? Que se encargue de los gastos ¿cierto? Al parecer Julián le entregó a Marjorie para gastos médicos durante su embarazo lo proporcional a tres meses de renta sin contar servicios. Un rommie muy cómodo ¿no?

Mientras veíamos artísticas fotografías de esa pancita en Instagram, no imaginábamos que entre más cerca estaba ella del alumbramiento, más se acercaba también la oscuridad de esa historia de amor.



publicidad

El dia que nació Matías, un Julián orgulloso daba entrevistas afuera del hospital mientras Marjorie se recuperaba de un parto difícil –ya veremos la portada en exclusiva como sucedió con el anuncio del embarazo, adelantábamos los medios.

Y a mí, aunque reportera y acostumbrada a correr detrás de los famosos, me tomó por sorpresa ver de pronto, a días del parto, a un Julián Gil paseando con sus hijos mayores en Japón. Pero ¡¿cómo?! ¿Dejó a su bebé y a la vulnerable Marjorie?



No hay justificación que valga: aún no soy madre, pero quienes sí, saben que a días de dar a luz quedan física y anímicamente fundidas.

¿Cómo se sentirían ustedes si el marido se va al otro lado del mundo, de paseo, con sus otros hijos, mientras las deja recién paridas con un bebito sufriendo reflujo porque “tengo 3 hijos no solo uno” y el viaje “ya estaba planeado hace tiempo”?

Esa frase me crispó. ¿Qué quiso decir? ¿Que el bebé no?

O sea un bebé, caballeros, no llega en temporada baja ni en promociones turísticas. Por algo, un bebé llega en un aproximado de 9 meses. Para que los padres agarren la onda y lo reciban con prioridad y amor.

Peor aún, recordemos que el parto de Marjorie se adelantó. Entonces ¿qué? Si todo hubiera salido como 'lo planeado', Julián planeaba irse a Japón justo en el momento álgido del embarazo, cuando el riesgo de una preclamcia, una complicación y los dolores esos que ningún hombre soportaría, acechan de un momento a otro. Si Matías no se hubiese adelantado, seguro su padre no hubiera estado en el país y no existiría ese video tan tierno que publicó. Porque eso no era 'lo planeado'.



publicidad

En defensa de Julián, debo decir que el advirtió: "Así soy". No dudo que sea buen padre pero a distancia. Tener dos hijos de madres distintas es para cualquier mujer un foco rojo que debería encenderse y aullar como patrulla antes de la inóspita idea de emparentar. A pesar de los antecedentes de un romance fallido, esa noche -esa única y fecunda noche- Marjorie talvez vió fuegos artificiales pero el foco rojo no se prendió.



Pese a su 'experiencia' como padre, Gil no consideró la tormenta hormonal de una madre primeriza. Por algo lo decían mis viejitas, “la cuarentena es un voto de paciencia y renunciación”. Gil no respetó la cuarentena. El tiempo en el que las entrañas sanan, el corazón se expande, y la codependencia emocional baila polka y perreo en patines.

Coincido en que la paternidad aún en el mundo farandulero no debería admitir condicionamientos como el mostrar o no la foto de tu bebé, pero creo (y perdón Julián si lo expreso) que lo tuyo más que la defensa de tus derechos era la revancha, el berrinche de no salir en la foto.

Las conversaciones privadas de ambos (ahora mas vistas que el escote de Lorena Herrera), muestran a un hombre yéndose por tercera vez. A una mujer intentando ser fuerte. Y a la razón que él tuvo para irse de la casa y de la vida de ella: Doña Maria Gloria, la abuela de Matías, el único apoyo de Marjorie y la discordia de Julián.



Cuando me pidieron saber en que 'team' estoy, pregunté a todas las mamás a mi alrededor: ¿En tu trabajo de parto, tu recuperación y en los primeros cuidados de tu bebé a quien necesitaste más?. Todas, absolutamente todas, respondieron: "A mi mamá".

Y es que a semanas de ser papás, tu galán puede pasear en ceñido traje de baño por Miami, pero tu madre entiende perfecto que necesitas sentirte amada para que las hormonas, el vientre y la autoestima regresen a su lugar.

No hablaré de las cantidades descomunales que pide Marjorie porque tristemente esta disputa pareciera ser sobre dinero. Y no amigos, esto se trata de familias e ilusiones rotas, de saber estar "en las buenas y en las malas" como dice mi Marjorie, la capitana de mi equipo.



publicidad

Ver también: