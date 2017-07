Abogado de Julián Gil lo desmiente: sí tiene que pagar pensión a Marjorie de Sousa

Aunque el pasado martes el actor Julián Gil aseguró que no tiene que pagarle nada a Marjorie de Sousa para la manutención del bebé que tienen en común, Matías Gregorio, un día después su abogado en México, Rodrigo Carmona, admitió que existe una sentencia provisional que determina que el argentino tiene que aportar 20 por ciento de sus ingresos.

En entrevista con el programa radial 'Todo para la mujer', que conduce Maxine Woodside en México, el abogado Carmona aceptó que "se decretó una pensión alimenticia provisional del 20 por ciento", que es lo que se referían los representantes legales de Marjorie de Sousa el pasado lunes, cuando denunciaron que aún no se ha recibido un solo pago, aunque esa determinación judicial se emitió el pasado 19 de abril.



"Se determinó esa pensión y ellos, los abogados de la señora De Sousa, son los que tienen el deber de lograr el perfeccionamiento (pago) de eso a través de las gestiones que ellos crean necesarias", replicó el abogado Carmona.



Esto parece contradecir a su cliente Julián Gil, quien el martes aseguró a Univision Entretenimiento que él no tenía que pagar aún: "Yo pagaré el día en que el juez diga 'señor Julián Gil, usted de pensión alimenticia va a pagar tanto'. Y obviamente, no estoy dispuesto ni entiendo que tenga que pagar los casi 15,000 dólares (mensuales) que pide la señora (Marjorie de Sousa) porque primero, no es un número justo y no es un número que han podido comprobar en qué se va a gastar".

Documentos oficiales en poder de Univision Entretenimiento evidencian que el pasado 19 de abril, el juez del Juzgado 16 de la Ciudad de México, Héctor Samuel Casillas Macedo, ordenó que mientras se resuelve la situación, las empresas que emplean al galán argentino le descuenten 20 por ciento de sus ingresos, para que sean destinados a la manutención de Matías Gregorio. Algo que aún no ha sucedido.



"La orden del 20 por ciento es efecto que se le hiciera un descuento directo de sus ingresos. Es decir, Julián no tiene que ir a depositar al juzgado ningún ingreso", aclaró Casillas, quien insistió en que son los abogados de Marjorie de Sousa quienes tienen que hacer las gestiones para obtener el pago.



De hecho, a eso se refirieron los abogados Alma Peña y Orlando Padilla, representantes de De Sousa cuando mencionaron la imposición de multas. Específicamente mencionaron que han solicitado la imposición de una segunda multa a Televisa , empresa para la cual trabaja Julián Gil, por 20,000 pesos, ya que el dictamen provisional del juez Casillas Macedo establece que por cada vez que no se emita el pago, el patrono será multado en 10,000 pesos (equivalentes a 563 dólares).

