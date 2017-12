A Julián Gil le han descontado casi 31,000 dólares por pensión alimenticia

Después de dos meses y medio de no poder ver a su hijo, Julián Gil se reencontró con el pequeño Matías Gregorio el 8 de diciembre del 2017, en una convivencia que duró no más de 30 minutos. Al salir, ante la prensa que lo estaba esperando, el actor demostró que sí se está haciendo responsable de la manutención del menor.

Ante la decena de medios, el actor de 47 años explicó que de mayo a noviembre le han descontado parte de sus ingresos, el 29 de noviembre fue la última vez que le retuvieron y el total de 30,927 dólares (585,634 mil pesos). Sin embargo, el equipo de la actriz venezolana ya había dejado saber a medios de comunicación que ya han solicitado la pensión, por la vía legal, a la empresa que le hace los descuentos a Julián: Televisa.



Por su parte Alma Pellón, abogada de Marjorie de Sousa, aseguró que Julián no ha pagado desde septiembre la manutención del menor: " Se pagó la mitad de octubre, pero no se ha pagado septiembre, noviembre ni diciembre, es lo único que les puedo decir porque eso hay en juzgados y es lo que se le ha entregado a la señora para la manutención de Matías".



Es difícil que Matías vaya a tener un año más agitado en su vida: mira todo lo que le pasó en su primer año Esta foto la conocimos en octubre de 2017. Así luce Matías Gil Sousa cerca a cumplir su primer año de edad. Por esta fotografía, su papá, Julián, tuvo problemas porque, en teoría, tenía prohibido hacer eso en los juzgados, donde se han llevado a cabo los últimos encuentros que han tenido los dos. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Para Marjorie de Sousa, Julián Gil y Matías no ha sido fácil 2017. Así lucía el bebé apenas con unos días de nacido, cuando todo estaba en orden entre sus papás y nadie hubiera imaginado el vendabal mediático que se avecinaba. Esta imagen la compartió Julián Gil el 14 de noviembre de 2017, cuando la justicia mexicana falló a favor de que se le haga la prueba de ADN a Matías. "Que el mundo sepa que eres mi hijo ❤️. Gracias a la justicia mexicana por fallar a nuestro favor y poder demostrar que tú, Matías Gil, llevas mi sangre. Pronto se hará la prueba de ADN como lo pidió el juez. Te amo. Gracias mi Dios🙏🏼". Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir A Matías Gil Sousa lo hemos visto desde que estaba en el vientre de su mamá, Marjorie de Sousa, por cuenta de las portadas en revistas y las cuentas de Instagram de sus papás. De hecho, Matías tuvo una cuenta personal que fue cerrada el 10 de julio de 2017, por cuenta del escándalo mediático en el que estaban sumidos sus papás. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En un punto de la pelea legal, sus fotos fueron motivo de discordia. Esta imagen corresponde a un video que Julián Gil publicó en su cuenta de Instagram, donde dijo: "me sorprende que Marjorie señale que no estuve con ella en el momento del nacimiento de nuestro hijo y que supuestamente no le di ningún tipo de apoyo, siendo que en la realidad tuve la bendición de ser la persona que cargó por primera vez a nuestro hijo y fui yo quien lo puse en los brazos de su madre. El vídeo habla por sí solo". Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Esta fue una de las primeras fotos que le tomaron al salir del hospital. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Ya no es más el bebé que recordábamos y al que le seguíamos la pista en su extinto perfil de Instagram. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta visita se dio semanas después de que Julián Gil pidiera la nulidad de paternidad. Foto: Carla Macias / Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir El pleito legal ha estado centrado en regular las visitas y el monto mensual que Julián Gil debe dar para la manutención de Matías. Sin embargo, los chismes infundados de personas que dudan de que Matías sea hijo de Julián Gil, han enrevesado aún más la situación y el caso legal. Gabriel Soto admitió que sus infidelidades y otros errores contribuyeron a su recién anunciada separación de Geraldine Bazán. Además, reconoció que las fotos que salieron de él y de Marjorie de Sousa en la playa contribuyeron a que su matrimonio se pusiera difícil. En entrevista con El Gordo y La Flaca a inicios de diciembre de 2017, Soto respondió públicamente si alguna vez tuvo relaciones sexuales con la actriz venezolana: "jamás, jamás. Ni siquiera le di un solo beso (a Marjorie de Sousa)", respondió Gabriel Soto al periodista Gustavo Adolfo Infante. De hecho, este escándalo le ha traído problemas a terceros. El actor mexicano contribuyeron a su recién anunciada. En entrevista con El Gordo y La Flaca a inicios de diciembre de 2017, Soto respondió públicamente si alguna vez tuvo relaciones sexuales con la actriz venezolana: "jamás, jamás., respondió Gabriel Soto al periodista Gustavo Adolfo Infante. Foto: Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en dos demandas interpuestas entre sí por los actores y que tiene como objetivo inicial, realizar una prueba de ADN al hijo de ambos, con la finalidad de determinar si Julián Gil es el padre de Matías y si, por lo tanto, está obligado a proveerlo de manutención. Este tema del ADN es un juicio paralelo a lasentre sí por los actores y que tiene como objetivo inicial, realizar una prueba de ADN al hijo de ambos, con la finalidad de determinar si Julián Gil es el padre de Matías y si, por lo tanto, está obligado a proveerlo de manutención. Foto: Carla Macias / Cortesía Julián Gil | Univision 0 Compartir aclarar las dudas que se han sembrado al respecto, sobre Julián declaró varias veces este año a los medios que sólo quiereque se han sembrado al respecto, sobre si es él o no el papá biológico de Matías Gregorio Gil de Sousa, el nombre con el que quedó registrado y se asienta en su Acta de Nacimiento, ante el Registro Civil de la Ciudad de México. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Nicole Gil, hija de Julián y hermana media de Matías, ha acompañado a su papá en todo el pleito y los momentos más difíciles. Foto: Instagram Julián Gil | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En los primeros días de vida de Matías, tanto Marjorie de Sousa como Julián Gil sólo subían a internet fotos de las manos o los pies de Matías por un contrato de exclusividad que tenían con la revista 'People en Español'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Esta es una de las fotografías que publicaron cuando Matías acababa de nacer. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián está muy emocionado con su hijo, desde hace tiempo tenía la ilusión de volver a convertirse en padre: "Enamorado", escribió en esta foto que publicó en Facebook, donde se ve la rubia cabellera del pequeño. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián Gil y Marjorie de Sousa parecían estar muy enamorados el día que nació su hijo, pero su relación terminaría algunas semanas después. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Matías Gregorio Gil de Sousa nació el pasado 27 de enero en un hospital de la Ciudad de México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los actores compartieron en las redes sociales la noticia con una tierna foto: "Nos portamos bien 🙌🏻 para que Dios nos regalara la oportunidad de tenerte en nuestras vidas 😍 gracias, gracias, gracias 🙌🏻🙏🏻❤️🍼te amamos @matiasgildesousa #papáymamá #nuestroregalo", escribió en Instagram la venezolana. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hasta en el último momento del embarazo, Julián y Marjorie disfrutaron la etapa con divertidas fotos y videos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pareja había retrasado la fecha de su boda para disfrutar el crecimiento de su hijo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie de Sousa no dejó de presumir su pancita ni en el último minuto de su embarazo. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián Gil también estaba contando los días para tener entre sus brazos a Matías, siempre estuvo muy comprometido con la etapa de embarazo de Marjorie. Le tomó fotos para capturar cada momento. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pareja se comprometió durante el embarazo de Marjorie en un restaurante de Miami. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Algunos medios de comunicación decían que Marjorie daría a luz la última semana del mes de enero y le atinaron, nació la mañana del pasado 27 de enero del 2017. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie de Sousa y Julián Gil anunciaron su ruptura a finales de abril, menos de tres meses después de que tuvieron a Matías. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La actriz confesó que física y emocionalmente había sido un cambio muy fuerte, por eso le pide a los hombres que le den mucho amor a las mujeres embarazadas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Subir de peso no fue un problema para ella, pues sabía que fue por el bien de su bebé. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los amigos de ambos estuvieron muy al pendiente del proceso. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por eso tuvieron varios baby shower, en los que se divirtieron en grande. 0 Compartir Hace algunos meses Julián tuvo que viajar a España para la filmación de una película, se despidió con un emotivo mensaje para Marjorie y su hijo: "Hoy me toca viajar a España, es por trabajo. Lejos, muy lejos de ustedes a un proyecto soñado #jesusdenazaret. Y también hoy la vida nos pone una prueba a ver de qué estamos hechos". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Sabemos lo duro que es separarnos aunque sea por un ratito, pero a la vez el saber todo el amor que existe entre los tres me da la tranquilidad de poderme ir sabiendo que nada será más fuerte que nosotros". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Te amo y te quiero dar las gracias por estar ahí firme como siempre.... Por ser mi cómplice... mi amiga.... mi consejera... mi amor... Mi todo... Le pido a Dios que me los cuide a los dos y le dices a @matiasgildesousa todas las noches que papi lo ama y que lo esperamos con ansias. Te adoro❤️❤️❤️", escribió en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián no quiso perderse ningún momento del embarazo, por eso utilizaron la tecnología para que estuviera presente en el ultrasonido': "Así escucharon hoy mi corazón 😍 emocionado por ver a mi mamá, también estaba mi abuelita, mi papá que nos llamó por FaceTime y me vio también mi carita hermosa. No tenía muchas ganas de moverme, estoy un poco agotado de trabajar con mamá", publicó en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y cuando todavía no nacía, Matías ya tenía su propia cuenta de Instagram, donde los felices papás compartieron momentos de su crecimiento: "Y así nuestra historia 😱😂😂😂 serán mis papás?? 😁😂😂😂😂😍😍😍". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde que supieron que se convertirían en padres gritaron su felicidad a los cuatro vientos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La pareja no dejó de comprar ropa y accesorios para su bebito: "Este es un regalo de mi papi 😍 se siente bonito que me amen tanto❤️❤️❤️👶🏼👧🏼👦🏼". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie continuó haciendo ejercicio para mantenerse sana y fuerte durante el embarazo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¿Tendrá final esta historia en 2018? Esperamos que sí. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Ante los cuestionamientos sobre la prueba de ADN y la manutención del menor, Julián dijo: “La señora ha cobrado más de medio millón de pesos y ya estoy cansado de salir a desmentir. Porqué no nos preocupamos mejor por el niño, porqué no me deja ver al niño, porqué no me deja ser un padre, porque si puedo ser un buen padre para pagar y sobre todo decir que no pago pero no soy buen padre para estar con mi niño aquí”.

Desde marzo de 2017 iniciaron los problemas legales, donde Marjorie de Sousa cambió varias veces la denuncia en contra del argentino: “Me quisieron meter preso, primero que era violento, que era drogadicto, que estaba vinculado a una red de narcotráfico que no pago la pensión. Ella dice que cobra 50 mil pesos, ahora dice que me quiere quitar la patria potestad, yo voy a decir humanamente lo que yo siento, de las pocas cosas que tiene Matías es el derecho de que yo sea su padre y también ¿se lo van a quitar? ¿Ustedes creen que sea justo? Yo no soy nada de los anteriores todo eso lo desistieron porque es mentira”.



Julián Gil y su equipo de abogados preparan una estrategia legal en caso de que Matías no fuese su hijo Univision 0 Compartir

Su abogado, el licenciado Rodrigo Carmona, aseguró que el tema de la prueba de ADN salió por parte de la venezolana: “ La señora Sousa fue la que solicitó la prueba de ADN antes que cualquier persona, entonces, por qué tendría que perder Julián la Patria Potestad, además, no se le puede quitar la patria potestad cuando él lo que está defendiendo son los derechos de su hijo, el derecho de saber su origen biológico y acabar de una vez con todas con los rumores y confiar que es hijo de Julián Gil”.

Al cuestionarle sobre una posibilidad de llegar a un acuerdo fuera de juzgados por el bien del niño, Gil comentó que, en su momento, él quiso negociar y Marjorie decidió emprender el camino legal: “ Ahora que saben que tienen el agua hasta el cuello se quieren sentar conmigo, no hay manera”, finalizó.



