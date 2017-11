Arrestan a la madre de Sherin Mathews, la niña hallada muerta en un drenaje

DALLAS, Texas.- La madre de Sherin Mathews, la niña de 3 años que fue reportada como desaparecida y luego hallada muerta en un drenaje, fue arrestada el jueves.

En el capítulo más reciente de un caso que ha estremecido al norte de Texas y cautivado atención nacional e internacional, la policía de Richardson señaló que la enfermera, empleada en un hospital infantil de Dallas, enfrenta un cargo de abandono o poner en peligro a un menor.

La policía indicó en un mensaje de Facebook que determinaron que la noche del 6 de octubre, horas antes de que reportaran la desaparición de Sherin, la pareja salió a cenar a un restaurante con su hija biológica y dejaron a Sherin sola en la cocina de su residencia en Richardson, en el norte de Texas.

“Por tanto, pusieron a Sherin en peligro inminente de muerte, lesiones corporales u otras discapacidades mentales o físicas”, señaló la policía en la declaración jurada usada para el arresto de la madre.



Sherin Mathews fue reportada como desaparecida el sábado 7 de octubre. Vecinos y conocidos de la familia de Sherin colgaron volantes en el vecindario de Richardson (Texas) en el que desapareció. También repartieron volantes en automercados y otros locales. En una primera versión de los hechos, el padre aseguró que la niña desapareció después de que la mandó a pararse cerca de un árbol en un callejón, como castigo por no tomarse su leche, según documentos policiales. Wesley Mon Mathews, de 37 años, fue arrestado poco después por poner a un menor en peligro, pero salió bajo fianza. La otra hija de la pareja, de 4 años, fue puesta bajo custodia del estado el 9 de octubre. Wesley Mathews sabía que merodeaban coyotes en el callejón al que supuestamente mandó a Sherin, según la policía. La niña habría desaparecido a cerca de las 3:00 a.m. Pero sus padres no llamaron a la policía hasta horas después. Oficiales del FBI acudieron a la vivienda en busca de pistas sobre el paradero de la niña. Revisaron tanto el perímetro exterior de la casa como su interior. La madre de Sherin Mathews está "desconsolada", ha asegurdado su abogado. Foto: Ana Azpurua | Univision Se improvisó un altar en el lugar en el que, según su padre, había desaparecido Sherin. Foto: Ana Azpurua | Univision Una madre de tres niños dejó un galón vacío en el que se lee: "Ningún niño debe ser castigado por un vaso de leche". Foto: Ana Azpurua | Univision El estacionamiento de la casa de Sherin da hacia estos rieles de tren. Foto: Ana Azpurua | Univision Algunos residentes del área transmiten en vivo detalles del caso, comparten sus teorías y adelantan sus propias pesquisas. Autoridades acordonaron el área en la que se encontró el cuerpo de un menor, en un ducto de agua, el domingo 22 de octubre. El vocero de la policía de Richardson señaló que no se ha confirmado que es Sherin, pero "muy probablemente" se trata de la niña. Los padres de Sherin Mathews acudieron el lunes 23 de octubre a una audiencia sobre la custodia de su hija biológica de 4 años, retirada del hogar tras la desaparición de Sherin. En esta imagen aparece Sini Mathews junto a sus abogados. Wesley Mathews asistió a la corte familiar acompañado de su abogado criminal, pero pidió más tiempo para encontrar a un representante civil. La jueza determinó que la hija biológica de la pareja seguirá bajo custodia del estado hasta al menos la audiencia que dispuso para el 13 de noviembre. Wesley Mathews "está en duelo por la pérdida de un niño", afirmó su abogado, Rafael de la Garza. El representante de la madre indicó por su parte que Sini está cooperando con la policía en la identificación del cuerpo hallado en Richardson el 22 de octubre. Luego de ir a la corte de familia, Wesley Mathews acudió al mediodía al departamento de la policía de Richardson y pidió hablar con detectives. Cambió su versión anterior de los hechos y admitió que la niña se ahogó mientras le daba la leche y luego se deshizo del cuerpo.



La pequeña de 3 años fue adoptada en India y, según lo que le dijo su padre a la policía, tenía problemas de desarrollo. Los Mathews habrían estado una hora y media fuera de la casa.

El 7 de octubre a cerca de las 8:12 am oficiales fueron despachados a la residencia de los Mathews. La pareja reportó la desaparición de Sherin. Wesley Mathews aseguró en ese momento que la niña se había esfumado cuando la castigaron en un callejón por no tomarse la leche, entre las 3:00 y las 3:15 am. En ese momento, el padre de 37 años enfrentó el mismo cargo que ahora se le finca a su esposa: poner en peligro a la pequeña de 3 años. Según la versión presentada a la policía, Sini Mathews dormía.



Pero dos semanas después --y luego de que las autoridades encontraran el cuerpo de una niña en la desembocadura de un ducto de agua a menos de media milla de su residencia--, Wesley Mathews cambión su versión: alegó que Sherin se había ahogado mientras le daba leche en el garaje de la vivienda familiar en Richardson, en el norte de Texas. Admitió haberse deshecho de sus restos.

El afidávit de arresto de Sini Mathews revela nuevos detalles de lo que su esposo le contó a oficiales. El documento estipula que Wesley Mathews también les dijo que como Sherin no quería tomarse su leche, había perdido la paciencia y le dijo a su esposa para salir a comer con su otra hija.

Sini Mathews "fue voluntariamente, sin que la obligaran o la amenazaran, dejando a Sherin Mathews sola en la cocina de la casa", señala el texto.

Investigadores determinaron que los celulares de los Mathews los ubican en un restaurante de North Garland, en el que un mesonero les confirmó que la pareja acudió con una niña. La factura de la comida, obtenida por las autoridades, indica que nada más pidieron un platillo de niños con sus cenas.



Wesley Mathews, quien según medio indios es un ingeniero en tecnología, fue arrestado a finales de octubre, acusado de hacerle daño a un menor. Podría pasar el resto de su vida en prisión si es hallado culpable.

Sini Mathews fue detenida por dejar sola a Sherin en la noche del 6 de octubre.

El forense de Dallas no ha dado a conocer aun la causa de muerte de la niña. Su cuerpo fue entregado a la madre, quien a través de sus abogados declaró que mantendrán en secreto el lugar de la sepultura. Los representantes de la enfermera también han dicho que está "desconsolada" y que la muerte de Sherin fue "desgarradora".

A los dos días de reportar la desaparición de Sherin, lo cual desató una intensa búsqueda, la hija biológica de los Mathews fue puesta bajo custodia del estado. Una vocera del Servicio de Protección al Menor indicó esta semana que podría ser enviada con familiares antes de que finalice el mes.



Entretanto, la policía de Richardson sigue investigando la muerte de la pequeña.

