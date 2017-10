Arrestan al padre de Sherin Mathews, la niña desaparecida en Texas

DALLAS, Texas.- El padre de Sherin Mathews, la niña que desapareció hace dos semanas en Richardson, está de nuevo tras las rejas.

La policía detuvo este lunes a Wesley Mathews por hacerle daño a un niño, un delito grave que podría llevar a una condena de 5 a 99 años de cárcel.





El arresto ocurre un día después de que la policía hallara un cuerpo que "muy probablemente" es el de su hija adoptiva de 3 años, quien desapareció hace cerca de dos semanas.

Mathews acudió voluntariamente a la comisaría acompañado de sus abogados y pidió hablar con detectives, señaló el departamento.

Presentó entonces una versión alternativa de la desaparición de Sherin, indicó la policía sin dar más detalles.



Conmoción entre la comunidad de Richardson por el hallazgo del cuerpo de una menor que podría ser el de Sherin Mathews Dallas: KUVN 0 Compartir



Mathews fue arrestado poco después de que reportara la desaparición de la niña el sábado 7 de octubre. Lo acusaron de poner la vida de Sherin en peligro, luego de que afirmara que había castigado a su hija adoptiva en un callejón por no tomarse la leche, de acuerdo con documentos policiales.

Eran cerca de las 3:15 a.m. cuando Mathews dijo que fue a buscar a la pequeña y no la encontró. Sin embargo, las autoridades no fueron notificadas sino hasta horas después.

Al lunes siguiente salió de la cárcel tras pagar una fianza de 250,000 dólares. Ahora tendría que desembolsar un millón de dólares.

La policía señaló el lunes que siguen esperando a que el forense de Dallas identifique el cuerpo encontrado en la desembocadura de un ducto de agua, debajo de una calle, ubicada a menos de una milla de la residencia de los Mathews.



publicidad

La madre de Sherin, Sini Mathews, está cooperando con la identificación del cadáver, pero no está respondiendo otras preguntas de las autoridades, indicó el vocero de la policía, Kevin Perlich, en una rueda de prensa.

Perlich señaló que se trata de una investigación "muy dinámica" y que es posible que presenten cargos adicionales o realicen más arrestos.

"Es un resultado muy terrible", afirmó al destacar que actualmente no existe una amenaza para la comunidad.

El lunes en la mañana, una juez en Dallas pospuso una audiencia sobre la custodia de la hija biológica de los Mathews, quien estará por al menos tres semanas más en un hogar temporal del estado. La niña de 4 años fue retirada de la residencia de los Mathews dos días después de que Sherin fuese reportada como desaparecida.

Un abogado de Wesley Mathews aseguró en la corte que su cliente está "de duelo por la pérdida de un niño".

Sherin, un pequeña con problemas de desarrollo y lenguaje, fue adoptada en la India, según la policía.