Arrestan a un niño de 12 años con una pistola en el suroeste de Chicago

CHICAGO, Illinois. Un niño de 12 años fue arrestado ayer por la noche con una pistola en el suroeste de Chicago.

De acuerdo con la policía, poco antes de las 8 pm, oficiales del distrito 10 recibieron múltiples llamadas de que había una persona con un arma en el 1800 South Kostner, en el barrio de Lawndale.

Los oficiales encontraron al menor con el revólver y niño admitió que era miembro de una pandilla. El niño ya fue acusado, como menor de edad, de uso ilegal de un arma.

"Le estamos fallando a nuestros niños y las pandillas están tomando el lugar que los padres deberían tener", dijo Eddie Johnson, superintende de la policía en una declaración en las redes sociales.



Supt Johnson upset after hearing 12 yo arrested with a gun. "We are failing our kids & gangs are taking the place where parents should be" pic.twitter.com/3ABKaVAaOG