Emiten alerta de calor extremo en Arizona ante la posibilidad de temperaturas de hasta 120 grados Farenheit

TUCSON, Arizona. - El Servicio Nacional de Meteorología y autoridades en Arizona han enviado una alerta para residentes, turistas e inmigrantes ante el incremento en las temperaturas que podrán estar entre 110 y 120 grados Farenheit.



HIGH TO VERY HIGH #HEAT RISK STARTS SATURDAY & lasts til at least THU. Supremely dangerous & DEADLY! Think Heat Safety! #AZWX #azheat #CAWX pic.twitter.com/0oDbqPZmPm