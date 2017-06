Ola de calor en Arizona

PHOENIX, Arizona. - La aerolínea American Airlines informó que ha cancelado 43 vuelos regionales y retrasado 7, la temperatura sigue en aumento, mientras las autoridades permanecen en alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional indica una temperatura maxima de 116 grados, que está por debajo del límite Phoenix de 118 grados para aviones CRJ.

Cada aeronave tiene diferentes especificaciones de rendimiento de la Atmósfera en el Estándar Internacional (ISA), que es establecida por el fabricante de la aeronave. Esto también tiene en cuenta la elevación en el aeropuerto. Para el avión CRJ en PHX, está limitado a 118 grados.

Se pronostica que Phoenix alcanzará los 120 grados este martes, lo que lo convierte en uno de los días más calurosos registrados. Solo se ha registrado esa temperatura una vez en la historia y según el registro fue el 25 de junio de 1990.



With Phoenix almost up to 110, and expected to reach 120, here are some important safety tips if you must be outside in the sun. #azheat pic.twitter.com/8fCNmwIcnL